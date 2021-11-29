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29.11.2021 18:48
Рубрика: Происшествия

В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе из-за сильного ветра с порывами до 30 метров в секунду повалены деревья и нарушено электроснабжение нескольких районов мегаполиса.

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В столице Крыма высокие взрослые деревья повалены на бульваре Франко, на улицах Батурина, генерала Радионова, Тренева. На некоторых из них стволы и ветки деревьев упали на припаркованные на обочинах автомобили - они получили серьезные повреждения.

В районе Марьино, на улицах Дмитрия Ульянова, Тургенева, Зенитной, Гражданской и в микрорайоне "Пневматика" обесточены жилые кварталы.

По данным МЧС по РК, на трансформаторных подстанциях Симферополя из-за порывов ветра до 26 метров в секунду произошла сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях.

- Происходит веерное отключения абонентов в Симферополе, а также в селах Каштановое, Партизанское, Константиновка Симферопольского района, - уточнили в МЧС. - Организовано взаимодействие с "Крымэнерго" - к местам отключения направлены аварийные бригады.

Похожая ситуация наблюдается и в Ялте, где так же повалены деревья и сильным штормом накрывает набережную.

С утра МЧС Республики Крым уточнило штормовое предупреждение, сообщив жителям полуострова о сильном ветре до 25 метров в секунду, в горах до 35-ти.

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