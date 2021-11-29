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29.11.2021 20:21
Рубрика: Общество

В Крыму ослабили антиковидные ограничения

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В ближайшее время в Крыму вновь позволят кафе и ресторанам работать по ночам. Максимальное заполняемое зрителями число мест в театрах и кинотеатрах увеличат до 70 процентов, а привитым пенсионерам в возрасте 60 и более лет возобновят льготы на проезд в общественном транспорте. Об этом по итогам совещания о ситуации с распространением в республике коронавируса сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России
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По словам руководителя региона, соответствующие изменения в указ о введении в регионе режима повышенной готовности он намерен скоро внести из-за снижения темпов заболеваемости. Однако он предупредил, что при повторном ухудшении ситуации правительство Крыма будет принимать "соответствующие обстановке" меры. Также глава Крыма напомнил о том, что необходимо соблюдать правила профилактики новой коронавирусной инфекции.

- Только совместные усилия, как мы видим, могут показать достойный результат, - отметил Аксенов.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на снижение случаев заражения, в республике сохраняются высокие показатели смертельных исходов, связанных с COVID-19.

Кроме того, руководитель республики поручил врио министра здравоохранения Крыма Константину Скорупскому обеспечить при необходимости оперативный доступ крымчан к главным врачам больниц для решения своих вопросов.

Скорупский же подчеркнул эффективность введенных главой республики ограничительных мер, ссылаясь на то, как последнее время день за днем снижаются лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. Так, за последние сутки в республике зарегистрировали 478 случаев, что на 35 случаев меньше, чем сутками ранее. А еще неделю назад за воскресение 21 ноября в Крыму выявили 814 случаев. Все это позволило сократиться ковидный коечный фонд с 5365 до 4216 коек - сейчас он занят на 78 процентов.

Фото: Пресс-служба Мининформа Республики Крым
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Врио главы Минздрава РК также отметил, что ограничительные меры способствовали повышению в регионе темпов вакцинации: сейчас в республике, где функционирует 125 стационарных и 18 мобильных прививочных пунктов, вакцинировались около 700 тысяч человек.

С 30 октября для крымчан старше 60 лет введен режим самоизоляции, в связи с чем для им приостановлен льготный проезд в общественном транспорте местного, пригородного и междугороднего сообщения на территории республики.

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