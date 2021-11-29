В Крыму ураганный ветер оставил без электричества 56 тысяч человек

В Республике Крым из-за сильнейшего ветра до 40 метров в секунду остались обесточенными до 56 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.

- Минэнерго России держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением потребителей в Республике Крым, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях, - отметили в ведомстве. - С 19 часов из-за ветра с порывами до 30 метров в секунду происходят отключения в сетях 110 киловольт и массовые отключения в распределительных сетях 6-10 киловольт. Без электроснабжения остаются около 36,9 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей - 18,2 мегаватт. Максимально были обесточены порядка 56 тысяч человек.

По данным ГУП РК "Крымэнерго", зафиксировано отключение питающих центров в высоковольтных сетях. По состоянию на 20 часов обесточены две линии электропередачи 110 киловольт и 28 линий 6-10 киловольт. Сейчас в восстановительных работах задействованы 69 бригад "Крымэнерго" - 243 специалиста и 76 единиц техники. Самые серьезные последствия - в Симферополе и Симферопольском районе.

Ранее МЧС Крыма предупредило о предстоящем усилении ветра в ближайшие один-два часа до ураганных значений - 30-35 метров в секунду. В городах полуострова повалены сотни деревьев и повреждены десятки легковых машин. Ветер валит дорожные знаки и рекламные конструкции.

- Информация о пострадавших и ущербе уточняется, - рассказала в пресс-службе МЧС по РК. - К ликвидации последствий ЧС привлечены 340 человек и 95 единиц техники.