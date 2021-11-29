На Ямале расширили список мест, куда можно попасть с QR-кодом

На Ямале дополнили перечень объектов, где действуют ограничения в связи с пандемией.

Так, к списку объектов, на входе в которые у посетителей попросят QR-код о вакцинации или документ о перенесенном COVID-19, медотвод от прививки или отрицательный ПЦР-тест, добавились организации соцобслуживания (например, реабилитационные центры или приюты), учреждения культуры и туризма, объекты спорта.

Ранее, напомним, в перечень зон свободных от коронавирусной инфекции, были включены рестораны, фитнес-центры, салоны красоты, солярии, бани и сауны, бассейны; кинотеатры, театры и многие другие общественные места.

Кстати

На днях губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что ревакцинировался против COVID-19, так как прошло полгода с момента первой прививки.

"Вакцина есть во всех муниципалитетах. Всего в регионе развернуто 78 прививочных пунктов", - уточняет официальный Telegram-канал властей арктического округа.