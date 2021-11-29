Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 ноября 2021 года № 156-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов





Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 ноября 2021 года № 156-ПГ





Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. Абзац первый пункта 3-2 после слов "настоящего постановления, а также" дополнить словами "при посещении организаций социального обслуживания населения, организаций культуры, молодежной политики и туризма независимо от их организационно-правовой формы, объектов спорта (спортивных сооружений),".

2. Подпункт 4.5 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"4.5. мероприятий, проводимых учреждениями культуры, в том числе учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, кинотеатрах (проведение мероприятий в закрытых помещениях допускается при соблюдении следующих условий: продажа билетов не более 50% от проектной вместимости зала и соблюдение социального дистанцирования (исключающее смену мест зрителями зала)), с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;".

3. Подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.1. проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных и спортивных, рекламных и подобных мероприятий с очным присутствием лиц, а также оказание соответствующих услуг в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения лиц (за исключением мероприятий, проводимых исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках осуществления их полномочий, мероприятий, проводимых учреждениями культуры, физкультурных, спортивных мероприятий с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, предусмотренных приложением № 5, мероприятий, направленных на осуществление молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе, мероприятий в сфере туризма с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и требований, предусмотренных приложением № 7, за исключением мероприятий и услуг, оказываемых в ночных клубах, детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах, досуговых заведениях).".







