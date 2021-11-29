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29.11.2021 13:25
Рубрика: Власть

Опыт создания "умного жилья" для инвалидов в Югре могут тиражировать в России

Текст: Елена Панова
Об уникальном опыте создания "умных" квартир для людей с серьезными ограничениями по здоровью рассказала омбудсмен из Югры Наталья Стребкова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.
Фото: Пресс-служба администрации Ханты-Мансийска Фото: Пресс-служба администрации Ханты-Мансийска
Фото: Пресс-служба администрации Ханты-Мансийска

Напомним: два года назад в автономном округе был запущен проект, в рамках которого жилища оборудуют специальными электронными устройствами под потребности людей с самыми различными заболеваниями - инвалидов на коляске, глухонемых, слабовидящих и так далее. В итоге интеллектуальные системы существенно облегчают их жизнь.

Фото: instagram.com/nv__komarova
В Югре создали еще одну "умную" квартиру для инвалида

Недавно в столице Югры появилась еще одна, уже третья по счету, квартира для девушки с проблемами здоровья по зрению. Комфортное жилье со всеми техническими тонкостями создали для югорчанки Анны Байде, живущей в Ханты-Мансийске.

Этот город стал первым из муниципалитетов автономного округа, который внедрил практику оборудования "умных" квартир для инвалидов. Вход в дом Анны оборудован тактильными указателями, в самом помещении установлена сигнализация о протечках холодной и горячей воды, отопления. Есть датчики, сигнализирующее об открытии дверей и окон. Главная особенность жилья - голосовое управление бытовыми приборами, светом. Показательно, что в гостях у Анны Байде одной из первых побывала глава Югры Наталья Комарова.

Как отмечают власти Югры, опыт обустройства квартир для людей, имеющих проблемы со здоровьем, теперь используется при строительстве новых жилых комплексов и переоборудовании имеющихся квартир для инвалидов в типовых домах.

В ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека омбудсмен из Югры не только рассказала о проекте оснащения жилья инвалидов интеллектуальными системами в автономном округе, но и о том, насколько остро пока стоит проблема обеспечения инвалидов комфортным жильем. Ведь не секрет, что далеко не всегда люди с ограничениями по здоровью могут свободно перемещаться, позволить себе жить полноценной жизнью, как другие. И мы должны сделать все, чтобы им помочь.

Наталья Стребкова предложила создать рабочую группу при уполномоченном по правам человека в России, в задачи которой будет входить выработка предложений по совершенствованию законодательства, направленного на реализацию прав инвалидов на доступные условия проживания.

Фото: Официальная страница Югры "ВКонтакте" vk.com/shtabugra
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"РГ" уже писала о первых двух "умных" квартирах для инвалидов, специально переоборудованных под их нужды. В первой живет архивариус Ирина Башмакова: из-за редкого генетического заболевания с 16 лет она вынуждена передвигаться на коляске. Квартиру разрабатывали под нее индивидуально. Входную дверь, например, можно открыть одним нажатием кнопки. Для свободного прохождения коляски проемы расширены, межкомнатных дверей нет. Специально оборудованы высокие "бордюры", чтобы колеса коляски не повреждали стены. Яркость света можно регулировать автоматически.

Квартиру для Яны Калашниковой, инвалида по слуху, оснастили системой с функцией оповещения, расставили световые маяки, датчики открывания окон и дверей. При нажатии на звонок зажигается свет. Дополнительно установлены пожарные сигнализаторы, датчики утечки воды. Это все можно увидеть на пульте, где высвечивается "вода", "замок", "окно". Все сигналы выводятся на планшет и на мобильный приемник.

Показательно, что в 2020 году проект "Умная квартира" вошел в число победителей конкурса "ПРОФ-IT.2020".

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