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29.11.2021 21:19
Рубрика: Происшествия

Суд освободил женщину от обещания подарить мужу дорогую машину

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
Суд в Свердловской области освободил женщину от обещания, записанного еще до свадьбы в брачном договоре. Она торжественно поклялась - и скрепила клятву печатью нотариуса - купить мужу после свадьбы автомобиль ценой не менее 650 тысяч рублей. Но после того как отзвучал марш Мендельсона, что-то для свежеиспеченного супруга пошло не так. Подарок оказался намного дешевле, чем он рассчитывал. В итоге брак рухнул, а муж, теперь уже бывший, начал обивать пороги судов, требуя пересадить его в более роскошное авто.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Житель Первоуральска Дмитрий Ш. в 2015 году заключил брачный договор с будущей супругой, - рассказывают в Свердловском областном суде. - Согласно одному из пунктов договора, будущая супруга добровольно приняла на себя обязательство приобрести в собственность Дмитрия автомобиль стоимостью не менее 650 тысяч рублей в течение двух лет с даты регистрации брака. Данный автомобиль должен был стать единоличной собственностью мужчины и не входить в состав совместного супружеского имущества".

Фото: iStock
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Надо пояснить, что брачный контракт можно заключить и до брака, однако договор вступит в силу лишь после свадьбы.

Нельзя исключить, что визит к нотариусу в данном случае был одним из этапов процесса обольщения мужчины. И уловка сработала: Дмитрий с легкостью подставил свой безымянный палец под обручальное кольцо.

"Брак между супругами был зарегистрирован в 2015 году, - рассказывают в суде. - В период совместного проживания в собственность Дмитрия Ш. был приобретен автомобиль ВАЗ-211440, поставлен на учет в ГИБДД на его имя, а оплату за машину в размере 140 тысяч рублей внесла супруга".

Это был крах всего. Она вошла в его жизнь в образе доброй феи. Но он не знал, что с двенадцатым ударом часов в первую брачную ночь роскошный "Ягуар" превращается в подержанную "Ладу".

Сказки нас о многом предупреждали.

Наверное, вонзи жена ему нож в сердце, мужчине не было бы так больно. Однако, когда за нас берутся коварные обольстительницы, то убивают без ножа.

Дальше началась суровая проза жизни: в 2018 году "обманутый" муж развелся с женой. А потом бросился судиться, требуя либо купить ему более дорогой автомобиль, либо выплатить 650 тысяч рублей. Но нет: люди в мантиях не поддержали экс-супруга. Суд признал автомобильный пункт брачного договора недействительным, поскольку сторонами не был согласован предмет сделки. "В пункте договора не указаны тип автомобиля (грузовой, легковой), наименование, тип двигателя, комплектность, особые характеристики и др.", - поясняют в облсуде.

Женщина купила мужу машину в четыре с половиной раза дешевле, чем обещала в брачном договоре

Иными словами, пообещай женщина конкретно "Ягуар", "Порше" или "Бентли" такой-то модели, то муж был бы вправе негодовать на "Ладу". А раз обещания были слишком расплывчаты, то говорить не о чем.

Если бы удалось доказать недоработку нотариуса при составлении брачного договора, то теоретически у Дмитрия появился бы шанс пересесть в более дорогую машину. Однако суд отверг претензии и к нотариусу: "Судом установлено, что нотариус при удостоверении брачного договора разъяснила гражданам положения Гражданского и Семейного кодексов РФ", - пояснили в суде. Так что нотариус свой долг выполнила. И юридически никто не виноват в горе Дмитрия, кроме него самого.

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