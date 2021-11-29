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29.11.2021 15:12
Рубрика: Происшествия

В Челябинске за расправу над котенком задержана 13-летняя школьница

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинске в жестоком убийстве котенка заподозрили 13-летнюю школьницу. Она задержана и опрашивается сотрудниками полиции.

Фото: iStock
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- Установлено, что к совершению преступления причастна несовершеннолетняя 2008 года рождения, - сообщили в пресс-службе МВД региона. - Она вместе с законным представителем доставлена в полицию, где с ней проводится работа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о помещении подростка в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Как удалось выяснить "РГ" из собственных источников в правоохранительных органах, это не первый проступок школьницы. Она призналась в совершении других аналогичных преступлений. Однако привлечь к уголовной ответственности ее нельзя, так ей нет еще 14-ти лет.

Напомним, растерзанное тело котенка обнаружили в субботу жители одного из домов по улице 40-летия Победы. Они сразу сообщили о произошедшем в службу безопасности микрорайона и полицию. По факту расправы было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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