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29.11.2021 08:59
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор объяснил, как выбрать качественное молоко

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать качественное молоко и правильно хранить его. Соответствующий гайд опубликован на сайте ведомства.

Фото: РИА Новости
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Как указывают специалисты Роспотребнадзора, употребление некачественной молочной продукции может привести к острым кишечным инфекциям, туберкулезу, бруцеллезу и ящуру. Чтобы избежать этого, в ведомстве рекомендуют соблюдать ряд простых шагов при покупке молока.

Во-первых, покупать молоко и молочные продукты следует "в установленных местах, при наличии холодильного оборудования, информации о продукции и ее изготовителе". При этом нужно избегать "молочки" от частников, продающих ее без документов.

Во-вторых, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение молоку и молочной продукции в промышленной упаковке, на которой не должно быть никаких повреждений. Кроме того, на ней обязана быть информация о растительных маслах и других добавках, если таковые там имеются.

В Роспотребнадзоре обратили внимание также на соблюдение условий хранения "молочки" и сроков ее годности.

"Даже если молоко не изменилось во вкусе и запахе употреблять его после истечения этих сроков не следует. Сырое молоко перед употреблением необходимо обязательно прокипятить", - советует ведомство.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, на что нужно смотреть при покупке сосисок.

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