Сайты по продаже билетов на "Человека-паука" рухнули из-за спроса

В США с понедельника начались продажи билетов на третью часть фильма про Человека-паука - "Нет пути домой". Ажиотажный спрос покупателей привел к тому, что крупнейшие сайты-распространители перестали работать.

Количество запросов пользователей порталов AMC, Regal, Fandango и Alamo Drafthouse превысило допустимое, и покупка билетов оказалась недоступна, сообщает ComicBook.

Некоторые компании весьма быстро восстановили доступ на сайты, другие ввели что-то типа очереди на приобретение билетов. Тем не менее недовольные пользователи заполнили соцсети гневными комментариями.

- Мы сделали это. Мы сломали практически все сайты, которые могли продавать билеты на "Человека-паука", - иронизирует один из пользователей.

Третья часть "Человека-паука" с Томом Холландом выйдет в мировой прокат 15 декабря. Промо-кампания фильма сопровождается множеством догадок и теорий, таких как появление в "Нет пути домой" пауков из предыдущих фильмов - Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Несколько недель назад вышел очередной трейлер к фильму. В дрругих ролях - Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Уиллем Дефо, Джон Фавро.