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29.11.2021 14:57
Рубрика: Общество

Смертность от COVID-19 оказалась выше у людей с заболеваниями психики

Текст: Алексей Рыбин

Смертность от коронавируса оказалась выше у людей с психическими заболеваниями и расстройствами. К такому выводу выводу пришли ученые из Медицинского научного центра Университета Техаса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Фото: AFP/CESAR MANSO
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Ученые изучили данные медицинских карт 2,5 миллиона пациентов, которые проходили тестирование на COVID-19 в прошлом году. В итоге им удалось установить, что смертность среди больных шизофренией оказалась в четыре раза выше, чем среди психически здоровых инфицированных, даже после поправки на хронические сопутствующие заболевания и вредные привычки.

Так, если среди ковид-положительных граждан без психических заболеваний умерли два процента, то среди больных шизофренией смертность достигла восьми процентов.

Кроме того, более высокая смертность была зафиксирована среди людей с аффективными и тревожными расстройствами - в 2,7 и в 2,4 раза соответственно.

"Хотя объяснения этого открытия остаются неясными, можно предположить, что усиленная воспалительная реакция - биологический фактор, являющийся общим как для тяжелой патофизиологии COVID-19, так и для шизофрении - может быть один из механизмов, лежащих в основе повышенной смертности", - отмечают в своей статье ученые.

Всего в ходе исследования было проверено 317,8 тысячи пациентов с положительным тестом на коронавирус. Среди них шизофрения диагностирована у 3,35 тысячи человек, аффективные расстройства - у 26,6 тысячи пациентов, а тревожные расстройства - у 18,5 тысячи человек.

Ранее главврач "Кащенко" Георгий Костюк рассказал, чем страшен COVID-19 для психики.

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