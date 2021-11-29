Указ губернатора Ульяновской области от 26 ноября 2021 года № 113 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в подпункте 2.1 пункта 2:

а) в абзаце первом слова "1 декабря 2021" заменить словами "1 февраля 2022";

б) в абзаце десятом подпункта 2.1.1 слова "кинотеатрами (кинозалами) и" заменить словами "кинотеатрами (кинозалами) с учётом организации рассадки зрителей, обеспечивающей заполняемость кинозала, не превышающую 70 % от его проектной вместимости, и наличия у всех работников, задействованных в обеспечении деятельности кинотеатров (кинозалов), сертификата о вакцинации либо справки о перенесённой коронавирусной инфекции,";

в) подпункт 2.1.2 дополнить словами ", и лиц, имеющих сертификат о вакцинации, или тест ПЦР, или справку о перенесённой коронавирусной инфекции";

2) подпункт 3.2.2 подпункта 3.2 пункта 3 дополнить словами ", за исключением организаций, оказывающих услуги общественного питания";

3) подпункт 9.6 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9.6. Обеспечить допуск на концертные мероприятия на объектах культуры, в организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, в плавательные бассейны, фитнес-центры и на иные объекты спорта, в торговые и торгово-развлекательные центры, на объекты розничной торговли непродовольственными товарами, имеющие торговый зал площадью, доступной для посетителей, свыше 150 квадратных метров, в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные и иные организации общественного питания, места для рассадки посетителей фуд-кортов, в бани, сауны, аквапарки посетителей только при наличии сертификата о вакцинации, или теста ПЦР, или справки о перенесённой коронавирусной инфекции.

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на услуги общественного питания, оказываемые в помещениях организаций исключительно работникам данных организаций, а также на деятельность торговых и торгово-развлекательных центров в период с 08.00 до 15.00 с понедельника по пятницу.

Посещение театров лицами, не достигшими возраста 14 лет, осуществляется в сопровождении родителей, иных законных представителей, отвечающих требованиям настоящего подпункта. Посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, иных Объектов и мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, осуществляется в сопровождении родителей, иных законных представителей, отвечающих требованиям настоящего подпункта, за исключением посещения парикмахерских, музеев, библиотек, организаций общественного питания в образовательных организациях для обучающихся и воспитанников указанных образовательных организаций, объектов спорта, используемых физкультурно-спортивными организациями и образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, для осуществления спортивной подготовки несовершеннолетних.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

Губернатор области А.Ю.Русских







