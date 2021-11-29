В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин посоветовал россиянам не паниковать из-за штамма "омикрон". По его словам, должны сохраняться все те же меры профилактики - это вакцинация, ревакцинация и ношение масок.

"На сегодняшний день совершенно не стоит поднимать панику, все те же меры реагирования у людей должны сохраняться, то есть вакцинация, ревакцинация и ношение масок", - сообщил Гущин в эфире канала "Россия 24".

Также он рекомендовал всем, кто не вакцинировался, сделать это и ревакцинироваться тем, у кого прошло полгода с момента прививки. По словам Владимира Гущина, люди, имеющие иммунитет к коронавирусу, существенно лучше нейтрализуют его варианты, в том числе те, которые на сегодня вызывают опасение.

Штамм "омикрон" сначала появился в странах на юге Африки. Первые случаи заболевания им также зафиксированы в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии и Великобритании. По мнению специалистов, источником нового штамма мог быть человек с ослабленным иммунитетом.