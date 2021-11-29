В России в рамках акции "Сохраним лес" высадили рекордное число деревьев

В 2021 году в России в рамках акции "Сохраним лес" высадили рекордные 70 миллионов деревьев. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, эта цифра в два раза превышает показатели предыдущих лет.

"По традиции акцию поддержали все регионы России. Но особенно активно акция шла в регионах, пострадавших во время лесных пожаров летом этого года. Первыми лесовосстановительные работы начались в Якутии", - отметила Абрамченко.

В акции приняли участие 1,3 миллиона россиян - на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Всего на интерактивной карте проекта на сайте сохранимлес.рф в 2021 году было зарегистрировано свыше четырех тысяч точек высадок.

В этом году особый акцент был сделан на регионы, пострадавшие во время лесных пожаров летом 2021 года. Старт акции был дан в Якутии в августе. Там же - всего через неделю - был высажен юбилейный, миллионный саженец.

Самой северной точкой высадки стал Ямало-Ненецкий автономный округ - на территории Сеяхинской школы-интерната высадили карликовые березы. Самая южная высадка состоялась в Дагестане. Наконец, самой восточной точкой стал Камчатский край (в районе Ключевского озера), а самой западной - город Правдинск Калининградской области.

В этом году в рамках акции "Сохраним лес" была запущена новая инициатива "Дерево жизни": молодые семьи, в которых появился малыш, будут получать уникальный подарок - сертификат, который дает возможность не только посадить дерево, но и назвать его в честь своего ребенка. Начиная со следующего года, сертификаты на посадку деревьев будут вручаться семьям в ЗАГСах или в роддомах, как часть подарочного набора. Для того, чтобы принять участие в высадках, родителям будет нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции.