ВКС России получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием

В ближайшее время в Воздушно-космические силы России поступят новые самолеты с гиперзвуковым оружием. Об этом газете "Красная звезда" рассказал заместитель главнокомандующего ВКС Андрей Юдин.

Всего в рамках оборонного госзаказа планируется закупка более 200 единиц основных единиц техники, а также другого вооружения.

В Минобороне напомнили, что 2022 год в авиационных частях ВКС объявлен годом летной подготовки, а для противовоздушной, противоракетной обороны и космических войск - годом боевого дежурства.

Ранее сообщалось, что до 2027 года российская армия получит более 70 истребителей пятого поколения Су-57. Первый поступил в ВКС еще в прошлом году. Еще четыре - ждут в декабре.

В Ростехе подчеркнули, что поставка авиационный техники идет по графику. Для более быстрой сборки самолета на заводе используется технология дополненной реальности.

Су-57 имеет новейший комплекс бортового оборудования. Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, надводных и наземных объектов.