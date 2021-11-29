Врач Лысенко объяснила, из-за чего РФ все глубже погружается в COVID-19

Отказ населения от вакцинации все глубже погружает нас в COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила главный врач Московской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

На прошлой неделе 11 врачей, включая главврача госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко, пригласили так называемых антиваксеров посетить "красные зоны" больниц. Медики обратились к известным в России личностям, выступающим против вакцинации. В списке - Мария Шукшина, Егор Бероев, Катя Лель, Константин Кинчев, Юрий Лоза и другие. К их мнению прислушиваются миллионы.

Общество раскололось на тех, кто "за" и "против" прививок. "Поэтому мы решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего", - объяснил Проценко.