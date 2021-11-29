Вышел трейлер сериала "Джо Пикетт"

Опубликован русскоязычный трейлер сериала "Джо Пикетт", основанного на бестселлерах Си Джей Бокса, лауреата нескольких литературных премий (он выступит продюсером).

В центре сюжета - егерь, живущий в глуши в Вайоминге.

"Он обнаруживает, что в его округе крутятся тайные и мрачные политические схемы. Полиция бездействует, и Джо решает взять дело в свои руки. Теперь его жизнь и жизнь его семьи в опасности - нравы противников оказываются куда более дикими, чем земли, которые он должен защищать", - говорится в синопсисе.

В главной роли - Майкл Дорман ("Патриот", "Ради всего человечества").

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