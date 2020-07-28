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СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества"

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    28.07.2020, 19:07
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Apple TV Фото: youtube.com/ Apple TV
Фото: youtube.com/ Apple TV

Ещё один интересный тизер с Comic-Con, проходящего в этом году онлайн. В Сети появился подготовленный для выставки тизер второго сезона сериала сервиса Apple TV+ "Ради всего человечества".

Фото: youtube.com/ Jurassic World
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Сюжет, напомним, развивается в альтернативной реальности, где советские космонавты первыми высадились на Луне, обойдя американцев и спровоцировав тем самым нарастание напряжения внутри США и, конечно, между сверхдержавами.

Судя по всему, далее эскалация конфликта приобретёт поистине космический размах - астронавты, пусть и запоздало, всё же прибыли на Луну в конце первого сезона и полны реваншистских настроений.

Шоураннер - Рональд Д. Мур ("Электрические сны Филипа К. Дика" и авоська "Стартреков"). В главной роли - Юэль Киннаман ("Видоизменённый углерод").

Дата выхода пока неизвестна.

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