СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества"

Ещё один интересный тизер с Comic-Con, проходящего в этом году онлайн. В Сети появился подготовленный для выставки тизер второго сезона сериала сервиса Apple TV+ "Ради всего человечества".

Сюжет, напомним, развивается в альтернативной реальности, где советские космонавты первыми высадились на Луне, обойдя американцев и спровоцировав тем самым нарастание напряжения внутри США и, конечно, между сверхдержавами.

Судя по всему, далее эскалация конфликта приобретёт поистине космический размах - астронавты, пусть и запоздало, всё же прибыли на Луну в конце первого сезона и полны реваншистских настроений.

Шоураннер - Рональд Д. Мур ("Электрические сны Филипа К. Дика" и авоська "Стартреков"). В главной роли - Юэль Киннаман ("Видоизменённый углерод").

Дата выхода пока неизвестна.