За нарушение законов о QR-кодах не будут вводить отдельную ответственность

Все необходимые нормы по ответственности для тех, кто не будет выполнять законы о QR-кодах, уже есть в действующем законодательстве, новых не требуется. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Нет, уже есть все", - сказал Клишас, отвечая на вопрос РИА Новости, планируется ли внесение дополнительных норм об ответственности за невыполнение этих законов​​​.

Два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте, внесены кабмином в Госдуму 12 ноября.