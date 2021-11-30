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30.11.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Аналитик рассказала, во что инвестировать при обвале рынков

Текст: Роман Маркелов
Мировые финансовые рынки, включая российский, изрядно поштормило в конце прошлой недели от новости про новый штамм коронавируса "омикрон". Сразу же подешевела нефть, вслед за ней на несколько процентов просели мировые фондовые индексы, доллар подешевел к евро, а рубль - к доллару.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В понедельник фондовые индексы начали восстанавливаться после "черной пятницы".

Финансист Бахтин назвал худшие валюты для покупки

Но очевидно, что финансовые рынки в условиях пандемии продолжат нервно реагировать на любые новости, которые даже в теории могут привести к новым ограничениям и локдаунам - всему тому, что негативно влияет на перспективы мировой экономики.

О том, в какие активы можно вкладываться, когда проседает практически все, рассказала "Российской газете" эксперт по финансовому рынку.

Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ "ФИНАМ", специально для "Российской газеты":

- Рыночные просадки дают хорошую возможность купить хорошие активы по сниженной цене. Во-первых, стоит включить облигации федерального займа или ОФЗ. У гособлигаций риск ценовой риск намного ниже, чем у акций, и по ним государство стабильно платит купоны. Доходность по ним обычно лучше, чем по вкладам в крупных коммерческих банках, а риск дефолта ниже. На какой процент от портфеля покупать ОФЗ сильно зависит от возраста инвестора: при прочих равных условиях, чем ближе человек к пенсии, тем меньше риска он может на себя взять и тем большую долю гособлигации должны занимать в его портфеле.

Далее стоит присмотреться к акциям. История показывает, что качественные дивидендные истории выкупаются после просадок быстрее всего, да и падают они обычно меньше. Инвесторы всегда неохотно расстаются с хорошими активами.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Правда здесь есть нюанс: смотреть нужно не только на историю выплат (желательно, чтобы платежи росли), но и на перспективы после ближайшей отсечки. Если следующий дивиденд будет меньше, то есть риск, что акция долго не закроет дивидендный гэп после отсечки. Финансовой информации в интернете сейчас довольно много, и прогнозы эти доступны. Желательно также, чтобы у компании помимо дивидендов были драйверы для расширения бизнеса в будущем и роста прибыли, так как чисто дивидендные истории без потенциала к росту сейчас проигрывают ОФЗ, которые предлагают сопоставимую доходность, но несут меньший риск просадки.

Очень часто хорошую дивидендную доходность приносят "голубые фишки", хотя и не все. В целом крупные компании - это хороший вариант для начинающих инвесторов. Эти бумаги ликвидны, входят в разные индексы, и раскрытие информации находится на хорошем уровне.

Если нет времени и желания исследовать отдельные акции или облигации, то на Мосбирже есть отличный вариант - ETFs. Это биржевые фонды наподобие ПИФов, но лучше тем, что они торгуются в течение всего дня. "Начинка" фондов может быть абсолютно разной - акции, облигации, сырье, валюта и так далее. На зарубежных площадках управляющие компании дают огромный выбор ETFs, в России он пока меньше, но его достаточно, чтобы набрать сбалансированный портфель. Есть варианты не только на российские акции и облигации, но и иностранные активы - китайские, американские, немецкие и так далее. Есть фонды с котировками в долларах, а значит вы получаете "природный" хедж: даже если акции снижаются в цене, фонд теряет в стоимости меньше из-за укрепления валюты.

С осторожностью стоит относиться к так называемым защитным активам, в частности доллару и евро, золоту. В торговле валютой определяющее значение имеет время покупки и продажи. Практика показывает, что население покупает валюту, когда уже движение практически пройдено, и котировки находятся на пике, и кроме убытков эти сделки ничего не приносят. Золото в этом плане схоже с валютой. И если рисковые активы начнут восстанавливаться в цене, то защитные активы скорее всего будут терять популярность.

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