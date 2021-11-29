Медики назвали симптомы "омикрон"-штамма коронавируса

Основными симптома нового штамма коронавируса, получившего название "омикрон", являются утомляемость и учащенное сердцебиение. Об этом заявил член независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, который консультирует британское правительство, Адам Финн.

По его словам, имеющиеся данные из ЮАР свидетельствуют, что новые штамм не является "особенно серьезным". При этом для "омикрон"-штамма, как и для "дельты", не характерны потеря обоняния и вкуса.

Финн отметил, что пока говорить с полной уверенностью о симптомах, характерных именно для "омикрон"-штамма, пока рано, поскольку этот вариант вируса мало изучен, сообщает "Интерфакс".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала обнаруженный на юге Африки штамм коронавируса как "вызывающий беспокойство". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм дельта.

В ВОЗ также предупредили об очень высоком риске распространения штамма "омикрон".