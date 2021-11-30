Посол РФ в США: Госдеп искажает факты о высылке российских дипломатов

Госдеп США намеренно искажает факты, сообщаю миру о высылке российских дипломатов из США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он привел конкретный пример: в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства использовали весьма распространенный прием - подмена понятий.

Всем понятно, что 27 российских дипломатов просто выгоняют из США, но представительница госдепа Джалина Портер пытается убедить мировую общественность, что это не карательная мера. "В госдепартаменте в очередной раз лукавят",- поделился своим мнением Антонов.

Он отметил, что Вашингтон пытается нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять кадровые назначения в свои диппредставительства.

Москва пообещала ответить на недружественные действия американской администрации. "Мы не можем не отвечать", - цитирует РИА Новости замглавы МИД России Сергея Рябкова.