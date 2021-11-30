Бизнес рассказал, что сможет помешать импортозамещению в IT

Нехватка импортных компонентов и комплектующих может стать шансом для российских производителей отвоевать долю на рынке. Однако узким местом становится нехватка большого числа квалифицированных инженеров и разработчиков, необходимых для активного развития индустрии.

Дефицит на рынке электронных компонентов может стать возможностью для российских производителей. Это заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак на конференции "Технологическая независимость: возможности и ограничения".

По словам чиновника, в нынешней ситуации многие производители начали изыскивать возможности по запуску собственных производств, в том числе путем глубокой локализации разработок иностранных компаний. Одним из самых активно развивающихся направлений является автомобилестроение.

"Наши компании уже сейчас поставляют кое-что на конвейер. Но не в том масштабе, как нам этого бы хотелось. У нас есть соответствующие разработки компонентов, которые уже используются в автомобилях, так и в части перспективных решений, связанных с автономным вождением, с машинным зрением и т.д.", - сообщил Шпак.

По словам главы ПК "Аквариус" Владимира Степанова, делать инвестиции в эти направления бизнесу стало проще после выхода 719-го постановления Минпромторга, которое определило, что такое отечественное оборудование. И сейчас тренд на локализацию и выпуск собственных решений уже сформирован. И важно его поддерживать в том числе стимулированием спроса.

Однако притормозить нарастающий тренд в этом может нехватка квалифицированных кадров. По словам главы компании "Байкал Электроникс" Андрея Евдокимова, "если в центрах разработки крупнейших мировых производителей сегодня работают сотни тысяч инженеров, то в случае с российскими предприятиями можно говорить о сотнях и тысячах".

При этом, по словам Евдокимова, уровень задач и вовлеченности в конечный результат на российских предприятиях столь велик, что инженеры и разработчики готовы переходить в российские компании даже с падением в заработной плате. В то же время, по словам управляющего директора Yadro Алексея Шелобко, общее число открытых вакансий в сфере разработки "железа" в российских компаниях идет на тысячи. А для решения проблемы отрасли ежегодно необходимо до 10 тыс. специалистов на период до 2030 года.

В Минпромторге заявили, что осознают проблему нехватки квалифицированных кадров. По словам Василия Шпака, проблема складывается из устаревших образовательного и профессиональных стандартов в этой сфере. Еще одна проблема заключается в устаревшей технической базе в ВУЗах страны, где будущих инженеров, которые должны будут работать на отечественном оборудовании и создавать для него ПО, по-прежнему учат работать в x86-среде и на Windows.

Решить эту проблему должна модернизация учебной базы технических ВУЗов. "Со следующего года с коллегами запускаем программу обновления компьютерного парка в государственных вузах. Деньги на это будут", - заявил Шпак. В настоящее время Минпромторг и Минобрнауки ведут диалог по поводу деталей программы.