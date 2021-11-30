BMW показала "лицо" будущих кроссоверов на примере мощнейшего гибрида XM

Компания BMW представила концептуальный гибридный кроссовер XM, который отметился сразу двумя особенностями: заявлено, что мощнее кроссовера в линейке баварского автопроизводителя ещё не было, второе - это "лицо" будущих больших моделей сегмента SUV - от X5 и выше.

Второе утверждение явно не декламируется, но после сопоставления "шпионских" фото прототипов новых BMW X5 и X7 с внешностью концептуального BMW XM очевидно сходство, проявляющееся, прежде всего, в сохранении огромных ноздрей, оформленных гранями, и "хитрой" двухярусной оптики. Ярус, идущий на уровне с кромкой капота, заключает в себя ДХО и поворотники, а основная оптика расположена этажом ниже и спрятана за тёмными рассеивателями.

Интерьер концепта условно разделён на две зоны, и усиливает это дистанцирование свет. Передняя часть - преимущественно коричневая, здесь есть единый кластер приборной панели и мультимедиа, оригинальный блок управления климатом, интегрированный между дефлекторами по центру. И, да, в BMW по-прежнему верны рычагу трансмиссии, а не его кнопочно-шайбовым аналогам. Сзади - бирюзово-изумрудная зона с большим диваном с двумя сиденьями и спинко-подголовниками, навевающими ассоциации с известным предметом из отдела сантехники.

Известно, что кроссовер будет выпускаться только в качестве гибрида с бензиновым V8, суммарная отдача ДВС и электромотора - 750 л.с. и 1000 Нм. Нынешние "эмки" в топ-версии Competition, оснащённые 4.4 V8, выдают только 625 л.с. и 750 Нм. Запас хода на электричестве у BMW XM составит примерно 80 км.

Производство серийной версии BMW XM стартует в конце 2022 года на заводе BMW Group в Спартанбурге, США.

Фото: Пресс-служба BMW.

Фото: Пресс-служба BMW.