Постановление главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 30 ноября 2021 года № 5 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также лиц старше 60 лет в Челябинской области по эпидемическим показаниям"

Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Челябинской области сохраняется неблагополучной.

Темп прироста за последнюю 47 неделю составил 6,5%. В связи с сохраняющимся в настоящее время на территории области высоким риском распространения новой коронавирусной инфекции, обусловленным ростом в течение последних двух недель заболеваемости населения, преимущественно лиц 18-29 лет, уровень заболеваемости которых вырос на 15%, в большей части обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а так же лиц 60 лет и старше, уровень заболеваемости которых вырос на 16%, при этом охват вакцинацией против новой коронавирусной инфекции данных контингентов ниже среднеобластного, а также в целях реализации Конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду и усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Челябинской области, в соответствии с п.6 ч.1 ст. 51 и ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. №125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (с изменениями от 03.02.2021 г.), санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500), постановляю:

1. Обеспечить с 01.12.2021 г. проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- гражданам в возрасте от 18 лет и старше, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Челябинской области

- лицам в возрасте 60 лет и старше.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих- противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

3. Первому заместителю Губернатора Челябинской области И.А.Гехт, Главам муниципальных образований Челябинской области:

3.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

3.2. Оказать содействие медицинским организациям в проведении прививочной работы.

3.3. Организовать проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции.

4. Министру здравоохранения Челябинской области А.Ю. Семёнову:

4.1. Организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

4.2. В срок до 02.12.2021 утвердить план вакцинации против новой коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.

4.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований к обеспечению безопасности иммунизации, в том числе при проведении прививок выездными прививочными бригадами.

5. Министру образования и науки Челябинской области, руководителям профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим деятельность на территории Челябинской области:

5.1. Организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления. Рекомендовать обеспечить не менее 80% охват прививками групп риска с учетом медицинских противопоказаний.

5.2. В срок до 20.12.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом; в срок до 10.01.2022 г.- вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции с охватом в соответствии с планом.

5.3. Обеспечить наличие медицинского заключения (справки от медицинской организации) о наличии противопоказаний к проведению иммунизации (медицинском отводе от прививки) против новой коронавирусной инфекции у лиц, указанных в п.2 настоящего Постановления.

5.4. Оказать содействие медицинским организациям в проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции, в том числе силами прививочных бригад;

5.5. Усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель А.И.Семенов







