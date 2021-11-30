На Южном Урале ввели обязательную вакцинацию студентов и пенсионеров

В Челябинской области постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и студентов профессиональных и высших учебных заведений. Такое решение принято из-за роста заболеваемости COVID-19 в этих группах населения.

- Уровень заболеваемости среди студентов вырос за последнюю неделю на 15 процентов, среди людей старшего поколения - на 16 процентов, - сообщил на брифинге в правительстве региона главный санитарный врач Анатолий Семенов. - Вместе с тем, как показал мониторинг, именно эти группы населения меньше всего охвачены вакцинацией.

В сравнении с силовыми структурами (85 процентов привитых), учителями (70 процентов) и врачами (100 процентов) уровень вакцинации среди студентов и пожилых людей невысок и власти намерены довести его, как минимум, до 70-80 процентов.

Ответственность за исполнение постановления возложена на министерство образования региона и ректоров вузов. Работать с пожилыми людьми будут власти муниципалитетов под контролем правительства региона.

Первым компонентом студенты и пенсионеры обязаны привиться до 20 декабря, вторым - до 10 января. Однако, как отметили в правительстве, каких либо мер принуждения или наказания постановление не содержит. Власти просто планируют усилить разъяснительную работу с группами риска.

Ранее в регионе было принято решение об обязательной вакцинации сотрудников образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и спорта, кредитных организаций, сферы услуг, транспорта, ЖКХ, соцзащиты и МФЦ, а также муниципальных и государственных служащих. Другими словами всех сфер, работа которых связана с массовым пребыванием людей.

В Южноуральском госуниверситете привившимся студентам установили доплату к стипендии в размере трех тысяч рублей.