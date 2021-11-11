В уральском вузе поддержат рублем привившихся от COVID-19 студентов

В Южно-Уральском госуниверситете принято решение о материальной поддержке студентов, прошедших вакцинацию от коронавируса. Они получат доплату в три тысячи рублей, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

Единовременную матпомощь получат все привившиеся студенты очной формы обучения - бакалавриат, магистратура, специалитет и аспирантура. Причем, выплата в размере трех тысяч рублей (до вычета НДФЛ) распространится не только на бюджетников, но и на обучающихся на контрактной основе.

Чтобы получить доплату, студенты должны предъявить QR-код о вакцинации с сайта Госуслуг, отметили в вузе.

Как уже сообщала "РГ", с 8 ноября в регионе усилены антиковидные меры. Теперь QR-коды требуются для посещения зрелищных мероприятий с любым количеством зрителей (ранее они требовались при участии не менее 100 человек). Кроме того, QR-код нужно предъявить не только в ТРК, но и магазинах площадью более 400 квадратных метров, а также - в парикмахерских, салонах красоты, соляриях, банях, саунах, фитнес-центрах, бассейнах и так далее.

Учебным заведениям, в том числе и вузам, до 15 ноября было рекомендовано перейти на дистанционные формы обучения.

Кстати

Ранее постановлением главного санитарного врача региона было предписано вакцинироваться до 11 ноября всем сотрудникам образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и спорта, кредитных организаций, сферы услуг, транспорта, ЖКХ, соцзащиты и МФЦ, а также муниципальных и государственных служащих. Не привитые первым компонентом вакцины с сегодняшнего дня могут быть отстранены от работы.