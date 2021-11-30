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30.11.2021 09:30
Рубрика: Общество

Прораб садится за парту

Управленцам не хватает цифровых компетенций
Текст: Анастасия Павлова
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
Чиновников на высоких должностях будут учить технологиям информационного моделирования (ТИМ). Минстрой России, ДОМ.РФ и Московский государственный строительный университет разработали специальный базовый курс.
Работать с цифровыми двойниками возводимых объектов должны уметь все руководители строительства. Фото: Photoxpress Работать с цифровыми двойниками возводимых объектов должны уметь все руководители строительства. Фото: Photoxpress
Работать с цифровыми двойниками возводимых объектов должны уметь все руководители строительства. Фото: Photoxpress

Цифровизация уже затронула каждый этап "стройки", и отрасль ощущает нехватку квалифицированных кадров. Подобные учебные программы как для госслужащих, так и для бизнеса должны помочь в переходе на новые технологии в секторе жилищного строительства.

Фото: пресс-служба Nikken Sekkei
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Аналитики онлайн-университета Skypro выяснили, что большая часть работающих респондентов хотели бы получить дополнительные знания для увеличения дохода или профессионального роста. 59 процентов опрошенных считают необходимым получать дополнительные знания в работе. "Исследование показало, что самая востребованная сфера для расширения базы знаний - IT. Получить дополнительные навыки в этой области хотели бы 56 процентов респондентов", - говорит Михаил Свердлов, директор по развитию онлайн-университета Skypro.

Сфера строительства и недвижимости, конечно же, ярко демонстрирует все те тренды, которые прослеживаются в экономике России в целом. Повышение качества жилья невозможно без цифровой трансформации, а значит, без наращивания цифровых компетенций кадров.

По словам Константина Михайлика, замминистра строительства и ЖКХ России, цифровизация на каждом этапе жизненного цикла объекта сегодня является реальностью отрасли. Цифровая трансформация - необходимый шаг, который должен повысить качество и эффективность строительного процесса. Внедрение ТИМ, в свою очередь, позволит повысить производительность, ускорить срок реализации проектов и оптимизировать строительно-инвестиционный цикл.

Чтобы студенты после выпуска быстрее адаптировались к реальной работе, в вузах должны давать хотя бы основы цифровой грамотности

Но с переходом от традиционных методов проектирования к ТИМ остро встает вопрос подготовки высококвалифицированных кадров. Эксперты отмечают, что профильных вузов в России достаточно, не хватает именно программ или курсов по технологиям информационного моделирования (ТИМ/BIM), которые "дают" этот материал на хорошем уровне. К тому же материально-техническая база вузов все еще требует модернизации, для работы современного ПО нужны мощные компьютеры и высокоскоростной интернет. "Чтобы студенты после выпуска быстрее адаптировались к реальной работе, где идет цифровизация всех процессов, в вузах должны давать хотя бы основы цифровой грамотности", - говорит Игорь Панкин, исполнительный директор компании "Главстрой Регионы".

В AFI Development считают, что только комплексная и системная работа способна вывести отрасль на новую "цифровую" орбиту. Дополнительное образование может стать временным решением на короткий период , но базисные компетенции необходимо развивать на уровне вузов.

А вузам сложно быстро реагировать на меняющиеся запросы бизнеса и удовлетворять их. И для развития актуального индустриального образования на первый план выходит тренд сотрудничества классических университетов с EdTech. "Это подход win-win. С одной стороны, вузам нужны практико-ориентированные треки, которыми они могут дополнить программы, и это можем предоставить мы, а с другой - нам интересно выйти за рамки дополнительного образования и развивать академические дисциплины", - говорит Артем Казаков, коммерческий директор Skillbox.

Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости
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Повышенным спросом пользуются такие курсы, как "BIM-координатор", "Пространственный анализ в архитектуре и градостроительстве" и "Revit для начинающих". Пользователи ждут запуска продвинутого уровня курса "Revit для архитекторов", а также программ для BIM-менеджеров и специалистов по градорегулированию. "Безусловно, управляющие в сфере строительства должны разбираться в этих процессах. Им необходимо идти в ногу со временем, понимать, как работает цифровая документация", - говорит Евгений Шевкун, управляющий партнер строительной компании Keyfor.

Эксперты отмечают, что сектору нужно набрать знаний в сфере ИИ, больших данных, машинного обучения. Все это активно применяется в строительстве за рубежом. "С другой стороны, у нас достаточно высокий уровень компетенций проектировщиков и применение САПР в строительстве", - резюмирует Виталий Березка, региональный управляющий компании PlanRadar в России и странах СНГ.

Тем временем

Строительная отрасль переживает этап цифровой трансформации одной из последних. Финансы, маркетинг, ретейл и другие секторы начали этот процесс десятилетие назад. В итоге мы имеем низкий уровень цифровых компетенций управленцев на высоких должностях в строительстве. Строительство - это финальная стадия реализации проекта, до этого момента над проектами работают архитекторы и проектировщики, а они в последние годы мощно нарастили компетенции в BIM-проектировании всего будущего здания, включая инженерные сети.

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