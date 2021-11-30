Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за штамма "омикрон"

"Рост числа случаев COVID-19 в мире и появление варианта "омикрон" создают риски для занятости и экономической активности, а также увеличивают неопределенность в отношении инфляции", - сказал Пауэлл. Он отметил, что из-за вируса люди откажутся от работы в офисах, что, в свою очередь, ухудшит ситуацию на рынке труда и приведет к сбоям в цепочке поставок.

Новость о появлении нового варианта коронавируса, возможно, более заразного, чем предыдущие, и немедленное введение многими странами новых ограничений на поездки создало большую неопределенность в отношении мировой экономики, констатирует издание New Yorker.

Главный медицинский советник президента США Энтони Фаучи на заседании в Белом доме заявил, что еще слишком рано делать какие-либо выводы о летальности нового штамма. Ученым потребуется около двух недель, чтобы "получить более точную информацию о трансмиссивности, серьезности и других характеристиках этого варианта".

В понедельник президент США Джо Байден призвал всех совершеннолетних американцев пройти полную вакцинацию и носить маски в помещении, уточнив, что дальнейшие меры по изоляции пока "не обсуждаются". "Такой вариант - повод для беспокойства, а не повод для паники", - добавил он.

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус вновь призвал к глобальному продвижению вакцины для более бедных стран. По его словам, с коронавирусом "еще не покончено".