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Рубрика: В мире

Глава ФРС предупредил о рисках для экономики США из-за штамма "омикрон"

Текст: Максим Макарычев
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл предупредил о рисках для экономики США из-за нового штамма SARS-CoV-2, получившего название "омикрон". Первые негативные последствия уже зафиксированы - это самые низкие объемы продаж в Черную пятницу на Уолл-стрит с 1931 года.

"Рост числа случаев COVID-19 в мире и появление варианта "омикрон" создают риски для занятости и экономической активности, а также увеличивают неопределенность в отношении инфляции", - сказал Пауэлл. Он отметил, что из-за вируса люди откажутся от работы в офисах, что, в свою очередь, ухудшит ситуацию на рынке труда и приведет к сбоям в цепочке поставок.

ВОЗ: Пока неизвестно, опаснее ли омикрон других штаммов коронавируса

Новость о появлении нового варианта коронавируса, возможно, более заразного, чем предыдущие, и немедленное введение многими странами новых ограничений на поездки создало большую неопределенность в отношении мировой экономики, констатирует издание New Yorker.

Главный медицинский советник президента США Энтони Фаучи на заседании в Белом доме заявил, что еще слишком рано делать какие-либо выводы о летальности нового штамма. Ученым потребуется около двух недель, чтобы "получить более точную информацию о трансмиссивности, серьезности и других характеристиках этого варианта".

В понедельник президент США Джо Байден призвал всех совершеннолетних американцев пройти полную вакцинацию и носить маски в помещении, уточнив, что дальнейшие меры по изоляции пока "не обсуждаются". "Такой вариант - повод для беспокойства, а не повод для паники", - добавил он.

Главный инфекционист США: Прививка защитит от нового штамма SARS-CoV-2

Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус вновь призвал к глобальному продвижению вакцины для более бедных стран. По его словам, с коронавирусом "еще не покончено".

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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