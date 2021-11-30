Гоночную "Ниву" для "Дакара" показали на видео

Экипаж Niva Red Legend Team продемонстрировала возможности "Нивы" 1984 года выпуска, подготовленной для ралли "Дакар-2022". Видео размещено на странице команды в Instagram.

По опубликованным кадрам можно оценить динамику и маневренные возможности ралли-версии российского внедорожника. Судя по пейзажу, съемки велись в гористой местности, на серпантине.

Участвовать в гонке на "Ниве" будут поклонники модели из Швейцарии Марио Якобер (Mario Jacober) и Сладан Мильич (Sladjan Miljic). Машину они подготовили самостоятельно, а в сентябре АвтоВАЗ решил поддержать энтузиастов и стал их официальным партнером. Тогда же команда была переименована из "Racing Lada" в "Niva Red Legend Team".

К слову, Якобер и Мильич переделывали классический вазовский внедорожник в раллийный 9 месяцев. Машину с пробегом в 82 тысячи километров они приобрели в Новосибирске, после чего отремонтировали двигатель, усилили кузов и шасси, переоборудовали салон.

"Нива" будет соревноваться в новой категории Dakar Classic, созданной специально для автомобилей, участвовавших в ралли до 2000 года. Гонка пройдет по сокращенному в сравнении с основными зачетами маршруту, расстояние которого составляет около 6 тысяч километров.

Легенда отечественного автопрома не появлялась на "Дакаре" 35 лет - в 1987 году внедорожник в составе команды POCH Niva пилотировал бельгийский автогонщик Жак Бернар "Жаки" Икс. А до этого "Нива" участвовала в заездах международного ралли-рейда с момента его появления в 1979 году, тогда ею управлял Жак Пош, занявший третье место.