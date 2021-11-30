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30.11.2021 09:06
Рубрика: Легковые авто

Их лучше не покупать. Самые ненадежные немецкие автомобили с пробегом

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

Британское издание What Car?, скомпилировав результаты опроса автовладельцев, назвало наименее надежные в эксплуатации автомобили немецких марок.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Актуальная для России "пятерка" такова: Audi A6 c 2018 года выпуска, Mercedes-Benz A-Class с 2018 года выпуска, Audi A6 2011-2018 годов выпуска, Audi Q5 2008-2017 годов выпуска, Porsche Cayman с 2016 года выпуска.

По утверждению ресурса, для Audi A6 с 2018 годов выпуска характерны сбои электроники, а также нередки проблемы с двигателями.

Для Mercedes-Benz A-Class с 2018 года выпуска - неисправности сервисной электроники и системы кондиционирования воздуха. Главный раздражитель спокойствия владельцев Audi Q5 2008-2017 годов выпуска - подвеска. Досаждают также электроника, в том числе система управления двигателем, особенно дизельным, и система кондиционирования. Претензии владельцев Porsche Cayman адресованы официальным сервисным центрам в Британии - долго и дорого.

Напомним, свой рейтинг надежности автомобилей What Car? составляет на основе опроса 16 тысяч автовладельцев - журнал спрашивает модель их авто, год выпуска и какие серьезные неисправности возникли за последний год.

Поломки при сборе данных для рейтинга классифицированы по 15 зонам - это кузов, двигатель, тормоза, сцепление и коробка передач, электрика двигателя, топливная система, медиасистема и навигация, отделка салона, рулевое управление, подвеска, кондиционер, аккумулятор, выхлопная система, не относящаяся к двигателю электрика и другое.

Учитывается также стоимость и срок ремонта - самые серьезные неисправности выводят автомобиль из эксплуатации не менее, чем на неделю, и влекут за собой ремонт стоимостью более 1500 фунтов стерлингов (150 тысяч рублей).

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Porsche.
#Mercedes-Benz #Audi #Porsche