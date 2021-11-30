Как успешно написать итоговое сочинение: шесть подсказок выпускникам

Если в школе вам этого еще не говорили, запоминайте.

1. Начинаем со вступления, например, так:

- Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос.

- Попытаюсь дать свое определение этим понятиям. Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, ...

2. Переходим к основной части. Тут пишем:

- Давайте вспомним произведения художественной литературы, в которых раскрывается тема...

- Обратимся к произведениям художественной литературы. Размышляя о ..., я не могу не обратиться к произведению (указываете название, имя, отчество и фамилию автора), в котором...

3. Теперь, тезисы (главная мысль, которую вы будете дальше доказывать). Тезис обычно четкий и краткий.

- Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, ...(основная мысль сочинения).

- Думается, на этот вопрос могут быть даны разные ответы, но я считаю, что... (тут даете основную мысль сочинения).

4. И приводим ваши аргументы. Обращаемся к произведению

- Так, в лирическом стихотворении (название) поэт (имя) обращается к теме…

- Тема (...) раскрывается в произведении… (автор, название)

5. Делаем промежуточный вывод:

- Писатель считает, что…

- Таким образом, автор хочет донести до нас мысль о…

6. И заключение