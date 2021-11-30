Как успешно написать итоговое сочинение: шесть подсказок выпускникам

Завтра - итоговое сочинение. Это вовсе не свободный полет мыслей, а текст, созданный по шаблону. Следовательно, написанный по определенным правилам и с нужными оборотами. Даем клише к итоговому сочинению, это поможет выпускникам успешно написать работу.
Если в школе вам этого еще не говорили, запоминайте.
1. Начинаем со вступления, например, так:
- - Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос.
- - Попытаюсь дать свое определение этим понятиям. Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, ...
2. Переходим к основной части. Тут пишем:
- - Давайте вспомним произведения художественной литературы, в которых раскрывается тема...
- - Обратимся к произведениям художественной литературы. Размышляя о ..., я не могу не обратиться к произведению (указываете название, имя, отчество и фамилию автора), в котором...
3. Теперь, тезисы (главная мысль, которую вы будете дальше доказывать). Тезис обычно четкий и краткий.
- - Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, ...(основная мысль сочинения).
- - Думается, на этот вопрос могут быть даны разные ответы, но я считаю, что... (тут даете основную мысль сочинения).
4. И приводим ваши аргументы. Обращаемся к произведению
- - Так, в лирическом стихотворении (название) поэт (имя) обращается к теме…
- - Тема (...) раскрывается в произведении… (автор, название)
5. Делаем промежуточный вывод:
- - Писатель считает, что…
- - Таким образом, автор хочет донести до нас мысль о…
6. И заключение
- - Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод…
- - Таким образом, мы приходим к выводу: …