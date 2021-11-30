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30.11.2021 17:21
Рубрика: Общество

Как успешно написать итоговое сочинение: шесть подсказок выпускникам

Текст: Ирина Ивойлова
Завтра - итоговое сочинение. Это вовсе не свободный полет мыслей, а текст, созданный по шаблону. Следовательно, написанный по определенным правилам и с нужными оборотами. Даем клише к итоговому сочинению, это поможет выпускникам успешно написать работу.

Если в школе вам этого еще не говорили, запоминайте.

1. Начинаем со вступления, например, так:

  • - Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос.
  • - Попытаюсь дать свое определение этим понятиям. Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, ...

2. Переходим к основной части. Тут пишем:

  • - Давайте вспомним произведения художественной литературы, в которых раскрывается тема...
  • - Обратимся к произведениям художественной литературы. Размышляя о ..., я не могу не обратиться к произведению (указываете название, имя, отчество и фамилию автора), в котором...

3. Теперь, тезисы (главная мысль, которую вы будете дальше доказывать). Тезис обычно четкий и краткий.

  • - Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, ...(основная мысль сочинения).
  • - Думается, на этот вопрос могут быть даны разные ответы, но я считаю, что... (тут даете основную мысль сочинения).

4. И приводим ваши аргументы. Обращаемся к произведению

  • - Так, в лирическом стихотворении (название) поэт (имя) обращается к теме…
  • - Тема (...) раскрывается в произведении… (автор, название)

5. Делаем промежуточный вывод:

  • - Писатель считает, что…
  • - Таким образом, автор хочет донести до нас мысль о…

6. И заключение

  • - Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод…
  • - Таким образом, мы приходим к выводу: …
Что надо знать выпускникам и их родителям про поступление в этом году

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой

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