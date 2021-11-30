Какие автомобили россияне бросились продавать

Эксперты проанализировали динамику предложения на рынке автомобилей с пробегом и выяснили, какие из популярных моделей автомобилей стали предлагать чаще в 2021 году, несмотря на дефицит на автомобильном рынке. В рамках исследования рассматривались данные за период с 1 января 2021 года по 24 ноября 2021 года. В итоге в число популярных моделей с наибольшим приростом предложения с начала года вошли Lada Vesta, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Renault Duster и Lada Granta.

Как говорится в обзоре "Авито Авто" (есть в распоряжении "РГ"), на фоне дефицита ряда новых моделей в салонах и роста средних цен на автомобили, отчасти связанных с кризисом поставок электронных автокомпонентов, владельцы востребованных моделей массового сегмента воспользовались моментом, чтобы продать транспортное средство по хорошей цене. Поэтому предложение по некоторым популярным моделям на рынке автомобилей с пробегом заметно выросло в 2021 году.

"Поскольку предложение по некоторым популярным моделям на рынке автомобилей с пробегом активное и демонстрирует рост по сравнению с прошлым годом, если есть потребность в покупке автомобиля, то лучше всего это делать сейчас, не дожидаясь дальнейшего повышения цен и сокращения матрицы предложения. Если же сейчас на рынке нет желаемой комплектации, то следует решить, что лучше - рассмотреть альтернативные модели в наличии, либо ждать нужную модель заранее планируя более высокий бюджет", - подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

Топ моделей массового сегмента по росту предложения на рынке автомобилей с пробегом

В топ-10 моделей массового сегмента с наиболее выраженной динамикой предложения в 2021 году первое место занимает Lada Vesta: количество объявлений о продаже этой модели выросло на 29,8% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена автомобилей Vesta с пробегом при этом увеличилась за год на 19,3% и достигла 650 000 рублей.

На втором месте по приросту предложения на рынке автомобилей с пробегом - Volkswagen Tiguan. Автомобили этой модели в 2021 году стали продавать на 18,1% активнее, чем в 2020 году, а их средняя цена при этом выросла до 1 149 000 рублей, увеличившись год к году на 43,8%.

Модель Lada Largus занимает третью строчку в рейтинге, предложение по этой модели, по данным Авито Авто, выросло за год на 16,3%, а ее средняя цена увеличилась на 23% и достигла 550 000 рублей.

Топ-5 моделей массового сегмента с наиболее выраженной положительной динамикой предложения в 2021 году замыкают Renault Duster и Lada Granta. Количество объявлений о продаже Renault Duster с пробегом за год выросло на 13,5%, а средняя стоимость модели - на 26,9%. В итоге автомобили Renault Duster с пробегом в 2021 году стоили в среднем 760 000 рублей. Автомобили Lada Granta стали продавать на 12,2% чаще, их средняя цена на рынке автомобилей с пробегом при этом увеличилась на 19,7% и достигла 359 000 рублей.

В топ-10 автомобилей массового сегмента с наиболее заметным приростом предложения в 2021 году также входят Volkswagen Polo, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Chevrolet Lanos и Daewoo Matiz. Количество объявлений о продаже этих моделей выросло в диапазоне от 7% до 12%.