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30.11.2021 01:00
Рубрика: Общество

Какой сегодня праздник. 30 ноября - Международный день защиты информации

Текст: Людмила Петрова
Международный день защиты информации ежегодно празднуется 30 ноября. Праздник в этом году отмечается в 33-й раз. Он был основан в 1988 году Американской Ассоциацией компьютерного оборудования (ISSA) после первой успешной массовой кибератаки.

Правда, атака была непреднамеренной. Ее в качестве эксперимента провел аспирант Корнеллского университета Роберт Моррис. Запущенный им вирус ("червь Морриса") нарушил работу шести тысяч компьютеров, подключенных к сети APRANET, - предшественнице современного интернета. Ущерб от атаки оценили примерно в 100 миллионов долларов. Моррис стал первым осужденным по американскому закону "О компьютерном мошенничестве и злоупотреблении".

Фото: iStock
Microsoft откажется от паролей в учетных записях

"Червь Морриса" выявил актуальную и по сей день проблему - пользователи устанавливают слишком простые пароли. В связи с инцидентом стало понятно, что необходимо повышать киберграмотность людей. Ради этой цели в том числе был установлен новый праздник по теме информационной безопасности.

Как же можно его отметить? В первую очередь - сменой паролей. Несмотря на то, что специалисты в области информационной безопасности постоянно предупреждают об опасности использования простых паролей, самыми распространенными остаются такие комбинации, как qwerty, password, 123456789 и так далее. По словам экспертов, пароль должен содержать от восьми знаков, среди которых должны присутствовать буквы разного регистра, цифры и спецзнаки. Кроме того, эксперты отмечают важность правильного хранения паролей. Оптимальным для этого решением будут специальные приложения. При этом важно выбрать надежного разработчика и быть готовым к оплате сервиса.

Кстати

В июне этого года в Сети произошла крупнейшая утечка паролей за всю историю. На популярном хакерском форуме было размещено 8,4 миллиарда паролей пользователей. Утечку назвали RockYou2021 в честь знаменитой утечки RockYou, которая произошла в 2009 году. Тогда было взломано 32 миллиона учетных записей.

Напомним, что есть специальные ресурсы, где можно проверить, был ли украден пароль, например, haveibeenpwned.com и leakcheck.io.

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