Насколько безопаснее стали российские дороги

По итогам 2021 года уровень социального риска в Российской Федерации не должен превысить 10,2 погибших на 100 тыс. населения. Согласно оперативным данным Госавтоинспекции, по состоянию на середину третьей декады ноября число погибших сократилось к аналогичному периоду прошлого года на 11,1% и составляет немногим более 13 тыс. человек, что при сохранении динамики должно обеспечить достижение целевого показателя социального риска по итогам года.

Для достижения плановых значений число погибших должно быть ниже на 8% смертности 2020 года, а при сокращении численности населения страны по не связанным с ДТП причинам - на 10%. Удастся ли в этом году достигнуть целей, поставленных национальным проектом "Безопасные качественные дороги"? Пока мы можем подвести только предварительные итоги. Об окончательных итогах этого года имеет смысл говорить не раньше февраля, а то и апреля 2022-го - для того чтобы свести воедино огромное количество данных, требуется время.

Риск скорректированный

Как сообщил "Российской газете" заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин, пока все планы выполняются. Но проблемы, разумеется, есть. И есть регионы, в которых эти проблемы выражены острее. На сегодняшний день таких субъектов 36.

Напомним, что в соответствии с указом президента Российской Федерации заложенный в национальных проектах горизонт планирования сместился с 2024 на 2030 год. Главный показатель федерального проекта "Безопасность дорожного движения" - снижение риска гибели участников дорожного движения в ДТП - сохранен в качестве приоритетного. В 2030 году он должен составить не более 4 погибших в ДТП на 100 тысяч населения. Однако этот показатель не в полной мере отражает эффективность проводимых мероприятий, поскольку сильно зависит от демографии в регионах, а также от миграционных процессов. Именно поэтому с нынешнего года применяется также дополнительный показатель - "транспортный риск", то есть число погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 10 тысяч транспортных средств.

Введен показатель "удовлетворенность безопасностью дорожного движения". Его рассчитывают на основании социологических опросов населения. Но так как год еще не окончен, говорить об этом показателе преждевременно.

Расширен перечень задач, которые необходимо решить для обеспечения устойчивого снижения смертности от ДТП. Всего таких задач - восемь. Это развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения, повышение качества профессиональной подготовки лиц, деятельность которых связана с безопасностью дорожного движения. Кроме того, чисто полицейская задача - обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения.

Также новые задачи поставлены для медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. А именно - оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Еще одна немаловажная задача - совершенствование обучения детей основам Правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах. И тут уже прямой отсыл к давней идее обучения безопасному поведению на дорогах с детского сада.

И, конечно, совершенствование организации дорожного движения. Это обязательное условие выполнения задач нацпроекта. Без него вообще никуда! Напомним, что в Швеции есть такая программа "Видение ноль". К достижению такого результата стремится и наш национальный проект. Так вот, у шведов один из главных постулатов заключается в том, что водитель может совершить ошибку, но дорога должна ее простить. То есть дорожное движение должно быть организовано так, чтобы нивелировать пресловутый человеческий фактор насколько это в принципе возможно. Современная грамотная организация дорожного движения не сводится к нанесению разметки, установке знаков, ограничивающих скорость, и простыми инженерными решениям вроде разделения транспортных потоков противоположных направлений и созданием условий, при которых транспортные и пешеходные потоки не пересекаются. Как бы урбанисты ни ратовали за наземные пешеходные переходы, гораздо безопаснее под- или надземные. Их доступность для пешеходов с физическими ограничениями - исключительно вопрос финансов. Но жизнь человека дороже любых денег.

Еще одна задача - повышение безопасности транспортных средств. Сейчас активно развиваются технологии беспилотного транспорта. Наверное, пока рано допускать полностью автоматизированные машины на дороги, но технологии, которые в них используются, могут стать дополнительными помощниками для водителей. И, да, уже сейчас они активно применяются в современном автомобилестроении.

Буквально недавно корреспондент "РГ" тестировал автомобиль китайского производства со всеми этими электронными помощниками. Автомобиль действительно сам подруливал, контролируя нахождение машины в полосе, сам притормаживал, если впереди тормозили. Он считывал знаки по дороге и предупреждал о превышении скорости. В общем, довольно приятные и полезные ассистенты.

Восьмая задача формулируется как повышение эффективности государственного управления в области безопасности дорожного движения. Проще говоря, на новые вызовы времени требуется быстрая реакция. Но по ряду причин быстро отреагировать получается не всегда. Например, пока не удается внести поправки в Правила дорожного движения, которые бы регламентировали передвижение по дорогам так называемых средств индивидуальной мобильности - электросамокатов и прочих гироскутеров. Дело в том, что с февраля этого года в правила запрещено вносить поправки. Их можно только переиздать, полностью выпустить в новой редакции. Но при таком подходе ожидаемо возникнет огромное количество необходимых корректировок, рассмотрение которых потребует десятки лет. И без корректировки действующих законов не обойтись. В общем, вариант очень непростой и во всех смыслах затратный.

Погибшие и выжившие

По итогам 2020 года общее количество ДТП сократилось на 11,07 процента, число погибших в них людей - на 4,49 процента, раненых - на 12,75 процента. Удалось сохранить более 900 человеческих жизней. За 10 месяцев этого года в России зафиксировано 109,2 тыс. ДТП. Это на 9,8 процента меньше по сравнению с показателем предыдущего года. В них погибли 12 тыс. человек. Это на 8,7 процента меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Ранения получили 137,4 тыс. человек, что на 10,3 процента меньше, чем годом ранее. Это в целом по стране. Давайте посмотрим, что в регионах.

Один из главных постулатов: водитель может совершить ошибку, но дорога должна ее простить. Дорожное движение должно быть организовано так, чтобы нивелировать человеческий фактор

В настоящее время значения показателя социального риска превышены в 18 субъектах Российской Федерации (республики Башкортостан, Мордовия, Калмыкия, Тыва, Астраханская, Брянская, Иркутская, Костромская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Тверская, Челябинская области, Приморский и Хабаровский края, Ненецкий автономной округ).

Риск недостижения показателей сохраняется также в 18 субъектах Российской Федерации (республики Адыгея, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Кабардино-Балкарская и Чеченская, Алтайский, Забайкальский края, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Калужская, Ленинградская, Псковская, Саратовская, Томская, Калининградская области).

Надо сказать, что в прошлом году в целом по стране показатель 10,9 погибших на 100 тысяч населения был достигнут. Даже при том, что в 41 регионе, то есть в половине всех субъектов, этот показатель был выше. Получается, что половине регионов удалось настолько снизить смертность в ДТП, что это перекрыло показатели субъектов, не выполнивших задачу. Впрочем, оптимистичность этого заключения никак не отменяет того факта, что некоторые регионы пока не справляются с возложенными обязательствами.

Такая ситуация отмечается в 13 регионах - там, где количество погибших превысило прогнозные значения более чем на 20 человек. Это республики Башкортостан (+62 погибших от плановых значений), Калмыкия (+21), Тыва (+28), Астраханская (+35), Брянская (+20), Иркутская (+38), Нижегородская (+72), Новосибирская (+44), Самарская (+32), Свердловская (+44) и Челябинская (+31) области, Приморский (+37) и Хабаровский (+31) края.

Пандемия и бюджет

Одной из основных причин недостижения целевых показателей стала нестабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация. Так, в связи с пандемией сократилось количество региональных профилактических мероприятий, в том числе с участием детей.

Вместе с тем в некоторых регионах вообще не было предусмотрено финансирование мероприятий. Например, таких как оснащение медицинских организаций автомобилями скорой помощи для пострадавших в ДТП. А ведь именно своевременно оказанная медицинская помощь позволяет сохранить жизни попавших в аварию. Например, в Германии количество ДТП и пострадавших в них людей по статистике в два раза выше, чем в России. Но на 300 тысяч, пострадавших, в ДТП там приходится около 3 тысяч погибших. А у нас на 130 пострадавших - 12 тысяч погибших. Тяжесть ДТП в России получается гораздо выше. И в большинстве случаев это обусловлено несвоевременным оказанием помощи.

В Брянской и Курской областях реализованы мероприятия по доставке пострадавших с мест ДТП в медицинские учреждения с применением санитарной авиации.

В Учебно-методическом центре "Школа медицины и катастроф" при ГОБУЗ "Новгородская областная клиническая больница" по программе "Первая медицинская помощь при дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях" прошли обучение 30 инспекторов ДПС подразделений областной Госавтоинспекции.

Пешеходов необходимо убедить в том, что им жизненно важно носить одежду со световозвращающими элементами. Это надо закрепить на уровне рефлексов

В Краснодарском, Красноярском краях, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и ряде других субъектов Российской Федерации в этом году запланирована покупка автомобилей скорой медицинской помощи класса "С".

Большое внимание уделяется также и профилактической работе с роженицами в перинатальных центрах страны. В 2019-2021 годах МВД России при содействии Минздрава России организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе 100 родильных домов и перинатальных центров в 85 субъектах Российской Федерации.

В 2019 году проведение тренингов организовано в 30 субъектах Российской Федерации, в 2020 г. - в 35 субъектах Российской Федерации, в 2021 г. - в 20 оставшихся субъектах Российской Федерации и еще в 15 субъектах Российской Федерации повторно, на базе второго медицинского учреждения. В 2021 году состоялось более 7,4 тысячи тренингов с участием более 21 тыс. женщин. Необходимо отметить, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки тренинги в 2020-2021 годах проводились силами более 200 обученных медицинских работников.

Что же дальше?

За оставшееся время до конца года региональные власти должны максимально сосредоточиться на пропаганде безопасного поведения на дорогах, считает Олег Понарьин. Сейчас наступила зима, на дорогах скользко, темнеет рано. Поэтому надо, в том числе через СМИ, напоминать водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров, быть предельно осторожными на дорогах. А пешеходов необходимо убедить в том, что им жизненно важно стать заметнее на дороге. То есть носить одежду со световозвращающими элементами. Это надо усвоить и закрепить на уровне рефлексов.

Пропаганда безопасного поведения на дорогах является одним из мероприятий федерального проекта. И сейчас эту работу надо вести еще активнее. Люди не должны погибать на дорогах. Это наша общая цель.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".