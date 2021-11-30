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30.11.2021 12:07
Рубрика: Общество

Назван дешевый продукт для снижения уровня сахара в крови

Текст: Василий Кошкин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Употребление яблочного уксуса позволяет снизить уровень сахара в крови. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Clinical Nutrition ESPEN.

Фото: iStock
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В исследовании приняли участие 70 человек с поставленным диагнозом "Диабет второго типа". Участников разделили на две группы, одна из которых на протяжении восьми недель ежедневно получали по 20 миллилитров (четыре чайных ложки) яблочного уксуса. В начале и конце исследования все они сдавали натощак анализ на уровень сахара в крови.

По данным ученых, добавление в рацион яблочного уксуса может "значительно улучшить" уровень сахара в крови.

"Были получены некоторые доказательства того, что потребление яблочного уксуса может оказывать благотворное воздействие на гликемические показатели, - говорится в статье (цитата по Daily Express).

Авторы статьи также напомнили основные симптомы диабета второго типа - учащенное мочеиспускание (особенно ночью), постоянное чувство жажды, повышенная утомляемость, потеря веса без видимой причины, зуд кожи и слизистых или периодически возникающий кандидоз, медленное заживление ран и порезов и "затуманенное" зрение.

Ранее британские ученые сообщили, что семена чиа способны понизить уровень сахара в крови сразу на 39%. Кроме того, специалисты заметили еще один эффект - растворимая клетчатка, содержащаяся в чиа, помогала снизить уровень холестерина.

Общество Здоровье

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