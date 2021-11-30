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30.11.2021 13:49
Рубрика: Общество

Неврологические осложнения бывают у 80% людей после COVID-19 в тяжелой форме

Текст: Нина Егоршева

У 80% людей, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, наблюдаются неврологические осложнения. Об этом сообщила заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии, научный консультант Центра заболеваний периферической нервной системы ФГБНУ "Научный центр неврологии" Наталья Супонева.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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По ее словам, распространенность неврологических осложнений очень высока среди тех пациентов, кто был госпитализирован. "То есть это средне-тяжелые и тяжелые формы коронавирусной инфекции", - пояснила Супонева в ходе пресс-конференции. Она уточнила, что по различным источникам, от 7% до 84% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют разные неврологические осложнения. По информации, размещенной в презентации, неврологические осложнения наблюдаются у 80% граждан, госпитализированных с тяжелыми формами коронавируса, передает Интерфакс.

Эксперт также добавила, что число неврологических заболеваний будет увеличиваться "с подъемом тяжести заболевания". Поскольку присоединяется влияние лекарств, которые используются для лечения инфекции.

Отмечается, что более трети пациентов после COVID-19 имеют изменение обоняния и вкуса. Также у трети перенесших коронавирус появляются головные боли и синдром хронической усталости. Реже встречается энцефалопатия, которая выражена нарушением памяти и концентрацией внимания, и инсульт.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что с постковидным синдромом сталкивается многие россияне, даже те, кто перенес COVID-19 достаточно легко. Он перечислил симптомы, на которые жалуются пациенты спустя какое-то время после выздоровления: слабость, ухудшение памяти, головные боли.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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