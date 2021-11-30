ОАК построил первый самолет МС-21 с российским композитным крылом

Сегодня самолет перевели из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода в летно-испытательное подразделение, где будут произведены наземные проверки и подготовка к первому полету.

Как отметили в "Ростехе" композитное крыло позволило улучшить аэродинамику самолета и увеличить диаметр фюзеляжа.

"Сборка первого лайнера - большой шаг для ОАК и всего российского авиастроения. Это доказательство зрелости наших авиационных технологий и еще одна победа над санкциями", - отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Ранее замминистра транспорта Игорь Чалик сообщил, что самолет получит сертификацию к концу этого года.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет российского производства, вмещает от 130 до 250 человек. Серийное производство намечено на 2022 год, ориентирован на массовые авиаперевозки. Будущие заказчики самолета смогут выбирать двигатель и разную вместительность салона. На данный момент готовы четыре самолета, которые будут переданы на эксплуатацию авиакомпаниям в следующем году.