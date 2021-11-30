Орешкин назвал три сценария влияния штамма "омикрон" на экономику

В результате новый штамм может повлиять на экономику и экономическую политику в рамках трех сценариев, рассказал на инвестиционном форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!" помощник президента Максим Орешкин.

Первый сценарий - "негативный". Он реализуется, если штамм будет быстро распространяться, тяжесть заболевания будет высокой, а существующие вакцины не будут с ним справляться. "Он, конечно же, всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой", - сообщил Орешкин.

Второй сценарий - "ложная тревога". Последний "нашумевший" штамм коронавируса носил название "дельта", но между этой буквой и "омикроном" в греческом алфавите еще много букв и все они использовались для названий новых штаммов коронавируса, которые на общую ситуацию не повлияли, следует из слов Орешкина. "Они несли определенные риски, но о них мы быстро забывали", - сказал Орешкин.

Наконец, третий сценарий - "позитивный". Он, по словам помощника президента, реализуется при быстром распространении штамма при одновременно не очень тяжелом течении болезни при заражении им. Тогда он может вытеснить штамм "дельта" из популяции, ослабив коронавирус в целом, следует из слов Орешкина.

Для исследования и анализа влияния "омикрона" на экономику понадобится еще несколько недель. По словам Орешкина, важно не гадать о том, какой конкретно сценарий будет реализован - нужно быть готовым к любому из них.

Об открытии заметно мутировавшего штамма коронавируса "омикрон" ВОЗ объявила на прошлой неделе. Он имеет африканское происхождение. Первые же новости о появлении нового штамма спровоцировали 26 ноября "черную пятницу" на мировых финансовых рынках: резко упали большинство мировых фондовых индексов и валют.