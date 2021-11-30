Путин ответил на вопрос о возможном вводе российских войск на Украину

На заседании инвестиционного форума "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, стоит ли инвесторам опасаться возможного ввода российских войск на Украину.

Российский лидер заметил, что о такой перспективе говорили еще в начале года и когда проводились учения "Запад-2021". "Но, как видим, этого не случилось", - напомнил он.

"Дело не в том, чтобы вводить войска, не вводить, воевать не воевать, - считает президент. - А дело в том, чтобы наладить отношения для более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности".

Если это получится, то "никто никаких угроз не будет испытывать", подчеркнул Владимир Путин.

Отметим, что "Запад-2021" - совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и республики Беларусь, которые проходили с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на российской территории, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Беларуси. Всего в учениях приняли участие до 200 тысяч человек личного состава. Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа совместных стратегических учений.