Видеотрансляция: Выступление Владимира Путина на форуме "Россия зовет!"

Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!". Мероприятие уже второй раз проходит в онлайн-формате.

Как ожидается, глава государства даст оценку текущему состоянию экономики и социальной сферы. После своего выступления он ответит на вопросы участников форума.

Владимир Путин - постоянный гость на этой площадке. В прошлом году он также в режиме видеоконференции общался с представителями бизнеса из Европы, Азии и Америки. Президент РФ сделал ряд важнейших заявлений, затронув как темы внутренней, так и международной политики.