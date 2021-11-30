Путин рассказал о "красных линиях" в отношениях России и Запада

"По поводу "красных линий". Они в известной степени носят умозрительный характер", - отметил глава государства. При этом он напомнил, что происходило в отношениях России и Запада в течение последних 20 лет. "В девяностые годы, в начале двухтысячных они были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Здравого ответа не существует", - заявил Путин.

По его словам, Россия предупреждала партнеров, что будет вынуждена реагировать на размещение стратегических вооружений в Польше и Румынии. "Это же все для нас угрозы. Это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого что произошло? То, что мы сейчас видим", - подчеркнул российский лидер.

"В ответ мы вынуждены были, хочу подчеркнуть - вынуждены были начать разработку гиперзвукового оружия, это наш ответ", - констатировал он и добавил, что не Россия, а западные страны начали этот процесс - вышли сначала из договора по ПРО, а потом по ракетам средней дальности.