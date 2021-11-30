Путин: Россия не откажется от доллара

Россия будет использовать доллар, но его доля будет сокращаться, учитывая тренд на увеличение числа резервных валют и расчеты в национальных денежных знаках, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет - не захочет и не надо, будем сокращать", - сказал он во вторник на форуме "Россия зовет!".

При этом российский лидер указал на основной тренд в этой сфере - "увеличение количества резервных валют". "Я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться", - добавил он.

Путин также отметил, что "политика властей США подрывает доллар и выталкивает нас из долларовой зоны".