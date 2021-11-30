Более двух тысяч обращений поступило на прямую линию брянского губернатора

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в течение двух часов отвечал на вопросы жителей региона.

Послания принимали несколько дней накануне по электронным средствам связи. В прямом эфире за трансляцией можно было следить благодаря местному телеканалу и ОТР, радио и социальной сети. Глава распорядился не выводить в эфир высказывания, в которых чиновников хвалили. Хотя слов благодарности было немало.

Разумеется, нашлись критические настроенные граждане, которые убеждали, что вопросы отбирали сотрудники правительства. В действительности такой выборки не было.

Землячка губернатора из Стародубского района, позвонив на прямую линию, обрушилась с критикой на местную власть, которая затянула со строительством фельдшерско-акушерского пункта. Александр Богомаз прямо в эфире пожурил главу районной администрации: "Обещания надо выполнять". При этом заметил, что глава делает много полезного в районе, а потому непременно выполнит и обещание открыть ФАП. Бранившая главу добавила, что людям якобы негде работать. Губернатор удивился. По его словам, многие хозяйства в Стародубском районе как раз не могут найти специалистов - например, трактористов, хотя платят им 50 тысяч рублей. Кстати, получилось так, что уже после прямой линии одна из жительниц области написала главе: "Можно ли женщине устроиться трактористом?" По ее словам, она готова стать современной Пашей Ангелиной.

Разумеется, жителей Брянской области очень волнует сейчас тема здравоохранения. Они спрашивали о том, как власти намерены помогать с жильем медицинским работникам, как попасть на прием к специалистам или приобрести необходимые лекарства в сельской местности. Один из вопросов касался того, почему не работает компьютерный томограф в Новозыбкове. Александр Богомаз поручил разобраться. Как пояснил главный врач центральной районной больницы Сергей Бурый, новый аппарат был приобретен взамен неисправного за счет средств областного бюджета. Он работал в тестовом режиме с 21 октября, а с 25 октября его ввели в эксплуатацию. В Новозыбкове томограф не используется для диагностики коронавирусной инфекции, а пациенты, у которых есть признаки COVID-19, направляют на исследования в соседний город. Сам же кабинет компьютерной томографии работает круглосуточно. Обычно за день проводят 10-12 исследований. В отделении лучевой диагностики принимают пациентов из Новозыбковского, Злынковского, Климовского районов по электронной записи. Губернатор использовал прямую линию и для того, чтобы убедить людей в необходимости делать прививки от коронавируса. Он и его семья уже вакцинировались. Александр Богомаз поручил своим подчиненным проконтролировать, чтобы в каждом лечебном учреждении были разделены потоки пришедших сделать прививку и пациентов, идущих на прием к врачу.

Все присланные вопросы, в том числе не озвученные в эфире, будут проработаны

Жителей Суража волнует, когда сдадут дом с квартирами для детей-сирот. Глава пояснил, что пятиэтажка уже сдана в эксплуатацию, теперь жилье для сирот оформляется. В Брянской области с каждым годом увеличивается объем средств на эти нужды. Если в 2011 году на закупку жилья сиротам из областного бюджета было выделено всего 24,7 миллиона рублей, то в последние четыре года из областного бюджета расходуется уже по 320 миллионов. С 2015 по 2021 год казна выделила два миллиарда 273 миллиона рублей на квартиры для этой категории населения.

Одновременно власти выделяют земельные участки многодетным семьям. Половина тех, кто стоит в очереди, уже получили их. С ноября 2019 года по октябрь 2021-го предоставлен 451 земельный участок в Брянском районе, то есть недалеко от города.

Жителей Новозыбкова интересовало, намерены ли власти и в дальнейшем поддерживать местный машиностроительный завод, который пережил банкротство. С помощью областного правительства людям выплатили долги и нашли нового инвестора.

- Прежний собственник завода набрал кредитов, вывел деньги за границу, оставил людей без работы. Благодаря Арбитражному суду, конкурсному управляющему завод не был продан по частям, а был выставлен единым лотом. Мы совместно с министерством искали собственника, который бы возродил предприятие. И нашли, - сказал Александр Богомаз.

С новым собственником губернатор на днях обсудил перспективы развития завода, восстановление ремонтных мощностей. Предприятие будет ремонтировать вагоны и выпускать запасные части. Для города это стало радостным событием.

Горожане спрашивали главу о благоустройстве дворов и мест отдыха. Губернатор сообщил, что скоро начнется реконструкции территории главного парка. "Соловьи" должны обрести второе дыхание и стать современной визитной карточкой Брянска.

Недавно между двумя районами открыли магистраль, о которой мечтали несколько десятилетий. Теперь строится еще один мост в исторической части города. Власти запланировали еще несколько дорожных проектов, которые должны избавить город от пробок.

Спрашивали и о строительстве новых школ. Этот вопрос интересует прежде всего жителей новых микрорайонов. Сейчас возводится школа на 1225 мест на улице Романа Брянского, такую же начнут строить и на территории старого аэропорта.

Что касается нового аэропорта, то его ждет серьезная реконструкция, которая позволит укрепить международный статус. Будут построены современная взлетно-посадочная полоса и здание аэровокзала.

Все поступившие во время подготовки к прямой линии обращения, в том числе не озвученные в эфире, будут проработаны - такое распоряжение дал губернатор. Кроме того, он пообещал исполнить мечту юного хоккеиста - чтобы на открытие Ледового дворца в Дятьково приехал Владислав Третьяк.

Кстати

Ранее глава поставил задачу построить в каждом муниципальном образовании ФОК с бассейном, ледовый дворец, футбольное поле. Во многих городах они уже открылись. И теперь остальные подгоняют власть: "Когда у нас?" Губернатор напомнил, что сейчас в области 72 спортивных сооружения, однако важна и активная позиция самих граждан, голосовавших за те или иные объекты. Тот, кто не сидел сложа руки, уже катается на льду или плавает в бассейне.