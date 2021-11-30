Более двух тысяч обращений поступило на прямую линию брянского губернатора

Новости

Каждый третий школьник в России хочет разрабатывать игры 11:42
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане 11:40
Лавров: США со всех сторон обложили РФ военными базами 11:39
МИД РФ: В России нет преследований по религиозному признаку 11:17
Правительство вводит дополнительные ограничения на экспорт леса 11:16
Север Испании засыпало снегом и затопило ливнями 11:12
Мишустин утвердил новые ставки пошлин для лома и отходов черных металлов 11:11
В Вене договорились возобновить обсуждение по ядерной сделке с Ираном 10:55
Назван срок для изучения эффективности "Спутника V" против "омикрона" 10:51
В Москве мошенники изготовили более 40 поддельных справок о вакцинации 10:36
Нефть Brent впервые с сентября упала ниже 71 доллара за баррель 10:36
Распространение штамма "омикрон" спровоцировало рост одноименной криптовалюты 10:29
Москвичей из-за усиления ветра до 25 м/с попросили не выходить из дома 10:29
В США сенаторы заблокировали проект бюджета с санкциями против России 10:25
Дети пострадали при взрыве газа в частном доме в Подмосковье 09:58
В Москве побиты климатические рекорды по теплу и давлению 09:55
В России хотят ужесточить правила для снегоходов и квадроциклов 09:40
Вирусолог предложил ограничить поездки за рубеж непривитым от COVID-19 09:25
В Пермском крае систему QR-кодов продлили до 10 января 09:17
Китайские врачи назвали три опасности штамма "омикрон" 09:16
Экономист назвала категории россиян с правом досрочного выхода на пенсию 09:14
Во вторник в Москве может выпасть до 25 мм осадков 09:10
На "Листвяжной" обнаружили тела 18 горняков 09:00
Барбадос вышел из-под власти британской короны и стал республикой 08:31
Инфекционист предположил, как появился штамм "омикрон" 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
30.11.2021 11:04

На передовой

Более двух тысяч обращений поступило на прямую линию брянского губернатора
Текст: Александр Богданов (Брянск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 271(8622)
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в течение двух часов отвечал на вопросы жителей региона.
Александр Богомаз: В любом вопросе жизни региона важна и активная позиция самих граждан. Фото: Пресс-служба Правительства Брянской области Александр Богомаз: В любом вопросе жизни региона важна и активная позиция самих граждан. Фото: Пресс-служба Правительства Брянской области
Александр Богомаз: В любом вопросе жизни региона важна и активная позиция самих граждан. Фото: Пресс-служба Правительства Брянской области

Послания принимали несколько дней накануне по электронным средствам связи. В прямом эфире за трансляцией можно было следить благодаря местному телеканалу и ОТР, радио и социальной сети. Глава распорядился не выводить в эфир высказывания, в которых чиновников хвалили. Хотя слов благодарности было немало.

Разумеется, нашлись критические настроенные граждане, которые убеждали, что вопросы отбирали сотрудники правительства. В действительности такой выборки не было.

Землячка губернатора из Стародубского района, позвонив на прямую линию, обрушилась с критикой на местную власть, которая затянула со строительством фельдшерско-акушерского пункта. Александр Богомаз прямо в эфире пожурил главу районной администрации: "Обещания надо выполнять". При этом заметил, что глава делает много полезного в районе, а потому непременно выполнит и обещание открыть ФАП. Бранившая главу добавила, что людям якобы негде работать. Губернатор удивился. По его словам, многие хозяйства в Стародубском районе как раз не могут найти специалистов - например, трактористов, хотя платят им 50 тысяч рублей. Кстати, получилось так, что уже после прямой линии одна из жительниц области написала главе: "Можно ли женщине устроиться трактористом?" По ее словам, она готова стать современной Пашей Ангелиной.

Разумеется, жителей Брянской области очень волнует сейчас тема здравоохранения. Они спрашивали о том, как власти намерены помогать с жильем медицинским работникам, как попасть на прием к специалистам или приобрести необходимые лекарства в сельской местности. Один из вопросов касался того, почему не работает компьютерный томограф в Новозыбкове. Александр Богомаз поручил разобраться. Как пояснил главный врач центральной районной больницы Сергей Бурый, новый аппарат был приобретен взамен неисправного за счет средств областного бюджета. Он работал в тестовом режиме с 21 октября, а с 25 октября его ввели в эксплуатацию. В Новозыбкове томограф не используется для диагностики коронавирусной инфекции, а пациенты, у которых есть признаки COVID-19, направляют на исследования в соседний город. Сам же кабинет компьютерной томографии работает круглосуточно. Обычно за день проводят 10-12 исследований. В отделении лучевой диагностики принимают пациентов из Новозыбковского, Злынковского, Климовского районов по электронной записи. Губернатор использовал прямую линию и для того, чтобы убедить людей в необходимости делать прививки от коронавируса. Он и его семья уже вакцинировались. Александр Богомаз поручил своим подчиненным проконтролировать, чтобы в каждом лечебном учреждении были разделены потоки пришедших сделать прививку и пациентов, идущих на прием к врачу.

Все присланные вопросы, в том числе не озвученные в эфире, будут проработаны

Жителей Суража волнует, когда сдадут дом с квартирами для детей-сирот. Глава пояснил, что пятиэтажка уже сдана в эксплуатацию, теперь жилье для сирот оформляется. В Брянской области с каждым годом увеличивается объем средств на эти нужды. Если в 2011 году на закупку жилья сиротам из областного бюджета было выделено всего 24,7 миллиона рублей, то в последние четыре года из областного бюджета расходуется уже по 320 миллионов. С 2015 по 2021 год казна выделила два миллиарда 273 миллиона рублей на квартиры для этой категории населения.

Одновременно власти выделяют земельные участки многодетным семьям. Половина тех, кто стоит в очереди, уже получили их. С ноября 2019 года по октябрь 2021-го предоставлен 451 земельный участок в Брянском районе, то есть недалеко от города.

Жителей Новозыбкова интересовало, намерены ли власти и в дальнейшем поддерживать местный машиностроительный завод, который пережил банкротство. С помощью областного правительства людям выплатили долги и нашли нового инвестора.

- Прежний собственник завода набрал кредитов, вывел деньги за границу, оставил людей без работы. Благодаря Арбитражному суду, конкурсному управляющему завод не был продан по частям, а был выставлен единым лотом. Мы совместно с министерством искали собственника, который бы возродил предприятие. И нашли, - сказал Александр Богомаз.

С новым собственником губернатор на днях обсудил перспективы развития завода, восстановление ремонтных мощностей. Предприятие будет ремонтировать вагоны и выпускать запасные части. Для города это стало радостным событием.

Горожане спрашивали главу о благоустройстве дворов и мест отдыха. Губернатор сообщил, что скоро начнется реконструкции территории главного парка. "Соловьи" должны обрести второе дыхание и стать современной визитной карточкой Брянска.

Недавно между двумя районами открыли магистраль, о которой мечтали несколько десятилетий. Теперь строится еще один мост в исторической части города. Власти запланировали еще несколько дорожных проектов, которые должны избавить город от пробок.

Спрашивали и о строительстве новых школ. Этот вопрос интересует прежде всего жителей новых микрорайонов. Сейчас возводится школа на 1225 мест на улице Романа Брянского, такую же начнут строить и на территории старого аэропорта.

Что касается нового аэропорта, то его ждет серьезная реконструкция, которая позволит укрепить международный статус. Будут построены современная взлетно-посадочная полоса и здание аэровокзала.

Все поступившие во время подготовки к прямой линии обращения, в том числе не озвученные в эфире, будут проработаны - такое распоряжение дал губернатор. Кроме того, он пообещал исполнить мечту юного хоккеиста - чтобы на открытие Ледового дворца в Дятьково приехал Владислав Третьяк.

Кстати

Ранее глава поставил задачу построить в каждом муниципальном образовании ФОК с бассейном, ледовый дворец, футбольное поле. Во многих городах они уже открылись. И теперь остальные подгоняют власть: "Когда у нас?" Губернатор напомнил, что сейчас в области 72 спортивных сооружения, однако важна и активная позиция самих граждан, голосовавших за те или иные объекты. Тот, кто не сидел сложа руки, уже катается на льду или плавает в бассейне.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Брянская область ЦФО Брянская область Брянск

Главное сегодня

На "Листвяжной" нашли тела 18 горняков и двух спасателей
Назван срок для изучения эффективности "Спутника V" против "омикрона"
Посол РФ в США: Госдеп искажает факты о высылке российских дипломатов
Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение спроса на ипотеку
Появилось видео падения британского F-35 с авианосца Queen Elizabeth