Мужчину, заехавшего верхом в курский супермаркет, уволили и высекли

Сегодня полиция сообщил а, что в Курчатовском районе мужчина заехал на коне в продуктовый магазин. После похода в супермаркет мужчина размахивал шашкой возле входа. Полицейские задержали правонарушителя. Участковому МО МВД России "Курчатовский" поступило сообщение от руководителя сетевого магазина в поселке Карла Либкнехта о том, что в помещении мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается на животном заехать в торговый зал. На место прибыл полицейский наряд. По внешним признакам, мужчина был пьян, от освидетельствования отказался. Вел себя агрессивно.
Лошадь не смогла зайти в магазин, потому что испугалась автоматических дверей. Вероятно от страха облегчилась и увезла своего хозяина, который был одет в казачью форму, прочь из магазина.
- Свой поступок он объяснил тем, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента, - сообщают сотрудники УМВД.
Сейчас в отношении 43- летнего жителя Курчатовского района, составили административный протокол по статье 19.3 часть 1 КоАП РФ за неисполнение законного требования сотрудников полиции. Мужчину задержали, он ожидает решения суда. Его шашку изъяли и направили на экспертизу для установления, является ли она холодным орудием, по результатам которой также будет дана правовая оценка.
"Курские известия" связались с атаманом Курского окружного казачьего общества, казачьим полковником Игорем Филлиповским. Он рассказал, что в супермаркете буянил ненастоящий казак. Мужчина якобы выступает в федерации рубки шашкой, в реестре не состоит, был одет в камуфляжную форму.
"Курские известия" смогли созвониться с самим всадником.
- Вадим, как вы?
- Я еще на тюремном режиме.
- Где?
- Задержан был, в полиции сейчас. Извиняюсь я, простите меня, что так вот получилось.
- Вы казак?
- Я казак натуральный. И сбруя, и лошадь, и все документы есть.
- А в каком обществе вы?
- Курчатовское общество, у нас хуторское казачество.
- Атаман вас накажет за это?
- Плетью 10 раз уже получил, посекли. Перед задержанием выпороли.
- Вы были пьяны?
- Ну да.
- Что сейчас с лошадью?
- Лошадь сегодня к вечеру еле нашли. Ходила она. Когда меня забрали, она ушла гулять. Я извиняюсь еще раз перед всеми. Больше такого не повторится. Не хочу бросать тень на казаков. Мне тут и штраф выписали и санкции наложили. Отвечаю по всей строгости закона.
- Вы работаете охотоведом?
- Уже не работаю. Выгнали.
- Из-за этого случая?
- Да. Завтра выгонят. Мне уже об этом сказали. Дурак я. Еще раз извините.