Мужчину, заехавшего верхом в курский супермаркет, уволили и высекли

Сегодня полиция сообщил а, что в Курчатовском районе мужчина заехал на коне в продуктовый магазин. После похода в супермаркет мужчина размахивал шашкой возле входа. Полицейские задержали правонарушителя. Участковому МО МВД России "Курчатовский" поступило сообщение от руководителя сетевого магазина в поселке Карла Либкнехта о том, что в помещении мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается на животном заехать в торговый зал. На место прибыл полицейский наряд. По внешним признакам, мужчина был пьян, от освидетельствования отказался. Вел себя агрессивно.

Лошадь не смогла зайти в магазин, потому что испугалась автоматических дверей. Вероятно от страха облегчилась и увезла своего хозяина, который был одет в казачью форму, прочь из магазина.

- Свой поступок он объяснил тем, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента, - сообщают сотрудники УМВД.

Сейчас в отношении 43- летнего жителя Курчатовского района, составили административный протокол по статье 19.3 часть 1 КоАП РФ за неисполнение законного требования сотрудников полиции. Мужчину задержали, он ожидает решения суда. Его шашку изъяли и направили на экспертизу для установления, является ли она холодным орудием, по результатам которой также будет дана правовая оценка.

"Курские известия" связались с атаманом Курского окружного казачьего общества, казачьим полковником Игорем Филлиповским. Он рассказал, что в супермаркете буянил ненастоящий казак. Мужчина якобы выступает в федерации рубки шашкой, в реестре не состоит, был одет в камуфляжную форму.

"Курские известия" смогли созвониться с самим всадником.

- Вадим, как вы?

- Я еще на тюремном режиме.

- Где?

- Задержан был, в полиции сейчас. Извиняюсь я, простите меня, что так вот получилось.

- Вы казак?

- Я казак натуральный. И сбруя, и лошадь, и все документы есть.

- А в каком обществе вы?

- Курчатовское общество, у нас хуторское казачество.

- Атаман вас накажет за это?

- Плетью 10 раз уже получил, посекли. Перед задержанием выпороли.

- Вы были пьяны?

- Ну да.

- Что сейчас с лошадью?

- Лошадь сегодня к вечеру еле нашли. Ходила она. Когда меня забрали, она ушла гулять. Я извиняюсь еще раз перед всеми. Больше такого не повторится. Не хочу бросать тень на казаков. Мне тут и штраф выписали и санкции наложили. Отвечаю по всей строгости закона.

- Вы работаете охотоведом?

- Уже не работаю. Выгнали.

- Из-за этого случая?

- Да. Завтра выгонят. Мне уже об этом сказали. Дурак я. Еще раз извините.