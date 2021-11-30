До конца 2021 года в России должно быть ликвидировано 14 свалок. Вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что экологический эффект в результате почувствуют более 1,2 миллиона человек. В ЦФО на финальной стадии рекультивации находятся свалки Рязанской, Тульской и Липецкой областей. С отставанием от графика идут работы в Тверском регионе. Одной из ключевых проблем реализации масштабного проекта генеральной уборки страны от свалок, по мнению специалистов, становится завышение стоимости ликвидации со стороны проектировщиков, которых выбрали регионы. Кроме того, зачастую их проекты не соответствуют требованиям экологической экспертизы.

Обещают успеть

В Тверской области, по данным регионального Министерства природных ресурсов и экологии, в проект "Чистая страна" включено пять свалок, расположенных в границах городов Кимры, Нелидово, Бологое, Красный Холм и Кувшиново. Две из них - в Кимрах и Нелидове - должны прекратить существование до конца нынешнего года.

К примеру, нелидовская свалка по решению суда была закрыта еще в 2018 году. За 60 лет, по оценкам экспертов, здесь скопилось примерно 228 тысяч кубометров отходов. На рекультивацию этого полигона, согласно информации на официальном сайте Нелидовского городского округа, из областного и федерального бюджетов выделено около 208 миллионов рублей.

Работы по обезвреживанию свалки, расположенной всего в 686 метрах от жилой застройки, начались в сентябре нынешнего года.

- Все идет в соответствии с графиком, - процитировал сайт главу областного Минприродресурсов Андрея Наумова, побывавшего на объекте в начале октября. - Есть определенные сложности: выяснилось, что не затампонирован шахтный ствол, из которого идет вода, сейчас в рабочем порядке решается этот вопрос. Срок реализации контракта - декабрь текущего года. В следующем году на месте свалки нелидовцы будут наблюдать зеленый холм.

На двух полигонах работы ведутся, по свалке в Бологом заключен госконтракт на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации, а рекультивация полигонов ТКО в Красном Холме и Кувшинове запланирована на 2023-2024 годы.

На замечание об отставании от графика в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии ответили, что рекультивация свалок идет "в рамках госконтрактов, заключенных между министерством и АО "Группа компаний ЕКС".

- Рекультивация в полном объеме будет выполнена до конца 2021 года. Данные мероприятия исполняются согласно срокам паспорта регионального проекта, - подчеркнули в ведомстве, добавив, что мониторинг работ по рекультивации свалок в Кимрах и Нелидове ведется ежедневно.

Разделяй и перерабатывай

Тульская область вошла в топ-13 регионов по эффективности обращения с ТКО. В области активно создаются объекты, которые позволят увеличить процент извлекаемых вторичных материальных ресурсов, а также уменьшить объем отходов, направляемых на захоронение. Так, в Дубенском районе работает производственно-технический комплекс по сортировке ТКО.

Сейчас мы только в начале пути по внедрению раздельного накопления коммунальных отходов

На территории городского округа Тула создан современный, отвечающий всем экологическим требованиям полигон. Сейчас возводится комплекс по переработке отходов. Кроме того, из федерального бюджета региону будет предоставлена субсидия на сумму 5,4 миллиона рублей на закупку специализированных контейнеров для раздельного накопления ТКО. На эти средства планируется приобрести 450 контейнеров.

- Сейчас мы только в начале пути по внедрению раздельного накопления коммунальных отходов. Задача Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области - поэтапно активировать этот процесс на всей территории региона, - отметил глава профильного министерства Юрий Панфилов.

Не отстает и Рязанская область. Там создадут экотехнопарк "Рязанский" с линиями компостирования и обработки отходов. Тема обсуждалась в ходе ноябрьской встречи в Москве губернатора региона Николая Любимова и генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Разработка проектной документации по объекту может быть завершена до середины 2022 года, уточнили в пресс-службе губернатора. Экотехнопарк предполагается построить до 2024 года. В перспективе там может производиться переработка пластиковых, древесных, органических и строительных отходов, будут рассматриваться и другие проекты, связанные с утилизацией и производством различных видов продукции.

Порастет травой

В черноземных Белгородской и Липецкой областях также анонсировали строительство экотехнопарков. Липчане уже сообщили подробности проекта.

Комплекс здесь разместят в районе села Никольского неподалеку от областного центра. Новая площадка позволит сортировать отходы, максимальный объем вторичного сырья направлять на переработку, а оставшуюся часть - на захоронение по новым технологиям.

Скептикам, которые все это время говорят об опасности строительства такого комплекса, отвечают: сжигать отходы в экотехнопарке не будут. Все, что нельзя переработать, превратят в брикеты и обтянут специальной пленкой. Полигон для захоронения изолируют от грунта геомембраной. Впрочем, максимальный объем мусора планируют направлять на переработку: в регионе достаточно успешно идет раздельный сбор отходов. Предполагается, что новый экотехнопарк будет рассчитан только на объемы Центральной зоны деятельности регионального оператора: помимо областного центра и Липецкого района, в нее входят лишь Задонский и Хлевенский муниципалитеты.

На стоимости услуги "Обращение с ТКО" инвестиции в проект также не отразятся: строительство будет вестись за счет областного бюджета, а сам экотехнопарк станет региональной собственностью.

- По федеральному проекту на территории региона планируется построить экотехнопарк мощностью 350 тысяч тонн в год. РЭО готов поддержать этот проект финансово, - заявил Денис Буцаев.

А уже до конца года в Липецкой области исчезнут сразу три мусорных полигона. Процесс рекультивации завершается не только в областном центре, но и в двух муниципалитетах - городе Данкове и селе Фащевка Грязинского района. Резонансные происшествия на полигоне "Орлиный лог" в Липецке совсем скоро станут всего лишь историей. Этой свалке 25 лет, за все это время сюда свезли примерно пять миллионов кубических метров мусора: не только бытовых, но и строительных отходов. Долгое время закрыть свалку и пресечь ее пополнение попросту не удавалось, настолько она была востребована. Однако после вмешательства природоохранной прокуратуры и обращения в суд свозить сюда отходы наконец прекратили. Решением суда также обязали муниципальные власти взяться за рекультивацию. Территория бывшей свалки, по сути, находилась в городской черте, и теперь здесь появится зеленая зона.

Мусор возвращается в парк

В Воронеже впервые установили урны и лавочку, сделанные из прессованных отходов. Необычная уличная мебель появилась в сквере напротив главного корпуса ВГУ. Четыре контейнера рассчитаны на раздельный сбор мусора. Как и лавку, их сделала воронежская компания "Экогум", которая производит альтернативную тротуарную плитку из резиновой крошки и вторичных полимеров, смешанных с песком. Технология позволяет придавать изделиям разные формы. Для полимерно-песчаной смеси используют пластиковый мусор - пакеты и упаковку из полиэтилена высокого и низкого давления, стрейч-пленку. Вторсырье проходит очистку, а затем смешивается с песком, плавится и прессуется. Материал получается довольно тяжелым (например, парковая скамейка из него весит около 140 килограммов), зато прочным.

- По информации производителей, такие изделия не трескаются от перепада температуры и сырости, не ржавеют и не гниют, - отметила руководитель управления экологии Галина Воробьева. - Мы установили пробный экземпляр, чтобы посмотреть, как он себя зарекомендует. Для производства одной скамейки длиной два метра понадобились три-четыре тысячи обычных бытовых пакетов, которые мы покупаем в магазине и затем выбрасываем, и очищенный переработанный песок, который ранее мог быть сметен с улиц города.

В сентябре в Воронеже появился остановочный павильон из переработанного пластика. На лавочку и навес ушло 250 килограммов сырья. Его собрали сотрудники местного пивзавода в рамках социального проекта.

Между тем

Ярославцам неприятный сюрприз преподнесла новая станция очистки фильтрата, запущенная в работу год назад на крупнейшем мусорном полигоне "Скоково" под Ярославлем. Оборудование было закуплено у российской компании ООО "Нефтегазсервис" на средства межбюджетного трансферта из Москвы, но быстро сломалось. В результате профильный департамент возбудил дело об административном правонарушении.

- В ходе административного расследования установлено, что из-за систематически возникающих поломок станции очистки фильтрата в адрес поставщика были направлены претензии. В настоящее время станция законсервирована, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды Александр Прибылов.

По его словам, вопрос о расторжении договора на закупку станции очистки фильтрата и возврата денежных средств, уплаченных за поставку оборудования, рассматривается в судебном порядке.

Для сбора фильтрата на полигоне пока оборудовали дренажный железобетонный колодец, откуда жидкость перекачивается на тело полигона.