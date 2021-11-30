С московского автовокзала "Северные ворота" запустили автобусы в Тверь

С автовокзала "Северные ворота" теперь можно уехать в Тверь. Автобусы нового перевозчика едут по скоростной магистрали М11. Благодаря этому время в пути сократилось до двух часов. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, билеты на автобус стоят в два раза дешевле, чем на другие популярные виды транспорта. Каждый день из Москвы в Тверь уходят шесть рейсов.

Купить билеты на междугородние автобусы можно на онлайн-сервисах, в кассах автовокзалов и на Павелецком вокзале у выхода из метро к пригородным поездам и поездам дальнего следования.

"Автобусы должны составлять реальную конкуренцию другим видам транспорта и являться достойной альтернативой для пассажиров. Именно этого мы ожидаем с поездками до Твери: автобусы поехали по скоростной трассе, и время в поездке сократилось до двух часов, уверены, что пассажиры станут чаще выбирать этот вид транспорта для своих поездок", - передает пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.