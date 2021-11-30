Во Владивостоке из-за снегопада ввели запрет на въезд грузовиков

Коммунальщики Владивостока с четырех часов утра начала обработку дорог жидким химреагентом и песко-соляной смесью. Уже закрыт для движения самый крутой спуск в городе - на улице Капитана Шефнера и запрещены въезд и передвижение по улицам большегрузных автомобилей. Об этом сообщается на сайте мэрии.

"Весь город разделили на 27 участков, за каждым из которых закрепили и машины для нанесения реагентов, и снегоуборочную технику," - рассказали на оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды.

330 рабочих убирают снег с тротуаров, лестниц, виадуков и переходов. К ним должны присоединиться дворники управляющих предприятий и организаций всех форм собственности.

В Приморье пришел мощный циклон, о котором предупреждали синоптики. С утра во Владивостоке идет сильный снег, во второй половине дня снегопад усилится. По прогнозу количество выпавших осадков может составить 30 миллиметров. Высота снежного покрова местами может достигнуть 40 сантиметров.

Горожан просят не выезжать на дороги на личном автотранспорте.