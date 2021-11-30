В Башкирии суд оставил в силе приговор экс-министру Евгению Гурьеву

30 ноября Верховный Суд Республики Башкортостан оставил в силе приговор в отношении бывшего министра земельных и имущественных отношений РБ Евгения Гурьева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

Уточняется, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РБ рассмотрела апелляционную жалобу защитника Евгения Гурьева и апелляционное представление прокурора на приговор Кировского районного суда Уфы от 29 сентября 2021 года. Суд первой инстанции признал Евгения Гурьева виновным в превышении должностных полномочий и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также Гурьева на два года лишили права занимать должности в государственных и муниципальных органах. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что Евгений Гурьев занимал пост не только министра земельных и имущественных отношений Башкирии, но и был заместителем премьер-министра регионального правительства. Под следствием он находился с весны 2019 года, в ноябре 2020 года суд оправдал его в связи с отсутствием состава преступления, а весной 2021 года Верховный суд РБ направил дело на новое рассмотрение.