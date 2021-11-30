На "Листвяжной" нашли тела 18 горняков и двух спасателей

В оперативном штабе по ликвидации последствий аварии на "Листвяжной" уточнили, что сегодня в шахте удалось обнаружить тела 18 горняков и двух горноспасателей.

Поднять их на поверхность мешает резкое обострение газовой обстановки в аварийной зоне.

Сейчас в шахте работает одно отделение ВГСЧ, оно занимается откачкой воды. Для нормализации газовой обстановки под землю с поверхности закачивают азот и хладон. Бурение технологических скважин продолжается.

Как сообщили сегодня журналистам, по предварительным данным, на то, чтобы только добраться до зоны с опасными очагами, потребуется еще 5-6 дней.